La princesa Elisabeth, radiante con un vestido 'limoncello' y pamela XXL en el gran día de Bélgica

Con 21 años cumplidos, la nieta mayor de los reyes Alberto y Paola de Bélgica es de las herederas al trono más discretas de Europa tras mantener un perfil bajo a lo largo de toda su adolescencia. Sin embargo, desde que emprendió su camino a Oxford para continuar su educación: la princesa Elisabeth no solo ha incrementado sus apariciones públicas (incluyendo algunas pocas en solitario) sino que ha transformado su estilo para asemejarse al de su madre, Mathilde de Bélgica, mostrando una predilección por los diseños clásicos y los colores potentes. Este viernes, la celebración del Día Nacional de Bélgica nos deja otro precioso posado de la joven royal, que no tiene miedo a resaltar con sus looks.

VER GALERÍA

- Recordamos los looks de la noche de gala de Ingrid de Noruega y las princesas europeas

Elisabeth, protagonista de moda en el Día Nacional de Bélgica

Elisabeth reafirma, una vez más, su maduro estilo de heredera al trono al decantarse por un impactante vestido amarillo de cuello redondo con mangas cortas ligeramente estructuradas, cuerpo ceñido a su abdomen para resaltar su esbelta figura y una falda midi acampanada de lo más sofisticada y femenina. Se trata de una pieza de la casa Natan Couture, la predilecta de Máxima de Países Bajos, que está confeccionada en un tejido de licra tipo neopreno color limoncello, según lo describe la propia enseña.

VER GALERÍA

- Eléonore de Bélgica, de 15 años, afianza su nueva imagen con tacones y un diseño metalizado

Accesorios para impactar

La joven ha acompañado el diseño con unas sandalias de ante rosa empolvado, el modelo Portofino de Gianvito Rossi, pero lo más notable sin duda ha sido su gran pamela de ala ancha, hecha con paja toquilla especialmente para la princesa belga por la casa Fabienne Delevinge. Debemos admitir, sin embargo, que por poco este impresionante tocado no nos deja ver que Elisabeth luce unos históricos pendientes colgantes de pequeños diamantes con gotas de perlas, el broche de oro perfecto para su refinado estilismo de día.

VER GALERÍA

- Elisabeth de Bélgica, rompedora con su diseño de Alta Costura de estilo ochentero

Dos gotas de agua: el 'total look' rojo de la reina Mathilde con guiño a Elisabeth

Tan solo unas horas más tarde de acudir a la cena conmemorativa del Día Nacional de Bélgica enfundada en un vestido amarillo de Natan Couture, la reina Mathilde se ha pasado el rojo de cara a la misa para ceder, de esta forma, el protagonismo a su primogénita, que sí ha vestido de amarillo con un look de la casa de modas belga. Mathilde de Bélgica se ha inclinado, más bien, por la tonalidad de rojo que tanto fascina a Elisabeth (así lo ha demostrado estos últimos dos años en dicha efeméride).

El diseño rojo de largo midi, mangas largas con hombros abullonados, cuello redondo y drapeados laterales sobre el abdomen que luce la Reina también obra de Natan Couture, en conjunto con unos salones de 'PVC' y ante rojo de la misma firma, además de un sombrero hecho a medida y un clutch al tono, ambos de Fabienne Delevinge.

VER GALERÍA

- Elisabeth, vibrante con vestido rebajado de Victoria Beckham en el gran día de Bélgica

En las celebraciones matutinas de 2022, Elisabeth de Bélgica estrenó un vestido midi color rojo escarlata de escote pico con mangas acampanadas y un elegante corte de capa por la espalda, creación de Victoria Beckham, que nos recuerda mucho al que luce su madre este viernes. Y podríamos decir lo mismo de su elección en 2021, otro diseño rojo que la primogénita llevó con un tocado pillbox, en lugar de esta bonita diadema fruncida.