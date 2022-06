Elisabeth de Bélgica, rompedora con su diseño de Alta Costura de estilo ochentero

El pasado 25 de octubre, Elisabeth de Bélgica cumplía 20 años y lo hacía tras unos meses significativos donde pudimos verla finalizar con éxito su carrera militar o comenzar sus estudios universitarios. Ahora, esta heredera al trono belga, tampoco ha querido perder la oportunidad de festejar con Ingrid de Noruega su mayoría de edad acudiendo a la cena gala ofrecida en el Palacio Real de Oslo, donde, entre otras jóvenes royals, también hemos podido ver a Amalia de Holanda. En este emplazamiento real, la hija mayor de los reyes Felipe y Matilde ha mostrado su imagen más sofisticada y, por primera vez, con tiara. Un momento histórico, pues, además, se supone su debut como heredera antes las monarquías extranjeras.

Elisabeth de Bélgica es una joven con un estilo muy maduro que toma como referente a su madre. De hecho, ya con 16 años, pudimos verla durante un acto conmemorativo en el castillo de Laeken con una blusa que, previamente, había llevado la reina Matilde de Bélgica. Sin embargo, también muestra su modernidad con desenfadadas elecciones que encuentra entre los básicos de temporada o calzados tan todoterreno como unas zapatillas blancas. En su vestidor, aunque la firma Natan gana terreno, no faltan tampoco guiños a la moda española.

Una fascinante puesta de largo

No obstante, su compromiso en el Palacio Real de Oslo no nos ha permitido ver su imagen más desenfada, sino todo lo contrario. El protocolo citaba un look de gala y así ha cumplico la heredera al trono de la Casa Real belga con su imagen más fascinante de largo. En concreto, ha elegido un vestido en tono malva que presenta un patrón muy ochentero. Con escote palabra de honor, es una pieza microvolantes marcando el escote y falda con maxivolantes, en sintonía con el look de Ingrid de Noruega. El de la heredera al trono de Bélgica está firmado por Armani Privé (firma de Alta Costura de Giorgio Armani) y se pudo ver sobre su pasarela de la colección Otoño/Invierno 2021-2022. Lo ha acompañado de una tiara que nunca antes se había visto.