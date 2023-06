Máxima impacta con su look de gala trampantojo y una espectacular tiara transformable La reina de Países Bajos le ha dado una nueva vida a un collar de zafiros y diamantes, que ha lucido para coronar su recogido

Está siendo un junio de lo más intenso para Máxima, quien, tras volar hasta Brasil la semana pasada con motivo de un viaje oficial en el que contó con una agenda repleta de actos en los que nos dejó, como era de esperar, looks para el recuerdo, ha reaparecido por todo lo alto en los Países Bajos. Anoche volvía a vestirse de gala después de varias citas en clave más relajada con motivo de la tradicional cena de recepción al Cuerpo Diplomático en el Palacio Real de Ámsterdam, que ha presidido junto a su marido, el rey Guillermo Alejandro, con un espectacular look que no deja indiferente a nadie.

VER GALERÍA

Máxima apuesta por la sostenibilidad

Desde hace varios años, Máxima aboga cada vez más por la sostenibilidad y recurre a diseños que ya tiene en su armario tanto para las citas del día a día como para grandes eventos de largo como este. Eso sí, tiene sus trucos para darle nuevas vidas a las prendas de su armario, como la que demuestra hoy. En lugar de rescatar uno de sus vestidos de gala, ha optado por un set compuesto por dos piezas -top y falda- que le hemos visto en anteriores ocasiones tanto en conjunto como por separado, lo que lo convierte en realidad en un lok '3 en 1', ya que cuando se llevan ambas se genera el efecto visual de una sola pieza pero también puede combinarse el cuerpo con un pantalón o la falda con una blusa más sencilla. De hecho, esta última opción es por la que apostó la Reina en 2016, y no fue hasta unos meses más tarde cuando descubrimos que también tenía el top a juego.

VER GALERÍA

De uno de sus diseñadores favoritos

Este comentado look, que, como decimos, tiene desde hace 7 años, pertenece a la marca Claes Iversen, una de las preferidas de Máxima. Está confeccionado en un delicado tejido de encaje brillante azul marino con lentejuelas y efecto degradado sobre una base satinada en tono dorado que crea un original y seductor juego de transparencias en el escote tipo Bardot, que deja las clavículas al descubierto. Ha completado con unas fabulosas sandalias doradas, un par de Gianvito Rossi con acabado glitter y pulsera al tobillo y un bolsito de mano azul eléctrico de satén.

-Máxima de Países Bajos impacta con una transgresora gabardina de agujeros dorados

VER GALERÍA

Baño en zafiros y diamantes

Como ocurre siempre en citas de este tipo, las joyas con las que ha completado el estilismo han sido aún más comentadas que la propia ropa. En este caso, Máxima ha combinado el color del look con piezas embellecidas a base de zafiros y diamantes: unos maxipendientes colgantes, una gargantilla efecto malla y una espectacular tiara que se ha convertido en la protagonista de la noche. No es ninguna novedad la predilección de la Reina por los zafiros, de hecho, en su coronación hace diez años los lució. Sin embargo, en esta ocasión no ha querido recuperar esa pieza, sino que ha preferido transformar otro de los tesoros del joyero real, un collar que cuenta con una base desmontable para convertirse en tiara.