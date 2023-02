La Reina apuesta todo al cuero rojo con su chaqueta 'péplum' y un vestido de Mango Es la segunda vez esta semana que Doña Letizia se decanta por este tejido como protagonista de sus looks

Los Reyes han presidido este jueves la inauguración de la exposición inmersiva Sorolla a través de la luz en el marco de las actividades conmemorativas por el centenario del pintor, mientras que hace 24 horas doña Letizia asistía en solitario una cita institucional en el Palacio de La Zarzuela. Son dos citas con fines distintos, pero la Reina ha querido apostar en ambas por el cuero rojo como aliado de moda. Si nos pareció arriesgado el look de carrot pants de este último encuentro, es porque no esperábamos que luciese este clásico vestido con una chaqueta del mismo material cañero.

VER GALERÍA

- La prensa internacional se rinde al rojo Letizia: Reina de España y de estilo

Repite su fórmula cañera: ¡todo al cuero rojo!

La soleada mañana que se disfruta este jueves en Madrid ha motivado a la Reina a dejar de lado sus abrigos de paño, aunque sea solo por un día, en favor de una de sus chaquetas de cuero, concretamente este diseño rojo de cuello a la caja, manga francesa y botones forrados perteneciente a la colección Resort 2017 de Carolina Herrera.

VER GALERÍA

- La Reina se despide de Angola con un vestido 'rojo Letizia' de Massimo Dutti

La estrenó en mayo de 2017 con motivo del 40 aniversario de la Fundación Reina Sofía, que justamente coincidió también con su aniversario de bodas, y esta maravilló a la crítica por su favorecedor bajo péplum, que genera a la vista un efecto 'cintura de avispa'. En este caso, la Reina ha querido reforzar incluso más esa misma impresión añadiendo también un cinturón grueso del mismo material, firmado por Mohel.

VER GALERÍA

El vestido de punto asequible que todas necesitamos

Si bien no es la pieza más llamativa del estilismo, debemos hablar también del vestido de punto negro de la colección Committed de Mango, línea de prendas sostenibles de la firma española. No es nuevo, eso sí, pues lo vimos por primera vez hace exactamente un año, de modo que ya no se encuentra disponible, aunque sí podemos recordar que su precio en el momento era de 29,99 euros, convirtiéndolo en el básico asequible más elegante y cómodo del armario invernal de oficina.

VER GALERÍA

- Hablamos con Sonia Ruiz y Hannah Rodríguez, creadoras de la firma de joyas que enamora a doña Letizia

Además del bolso y los zapatos de tacón, elaborados en cuero rojo con acabado 'coco' por Magrit, doña Letizia ha coordinado el look con sus pendientes gracias al modelo Needle I Am Red en oro rosa con diamantes y rubíes, de Gold & Roses (1.680 euros).

Si repasamos las últimas apariciones públicas de la Reina, encontramos que Hannah Rodríguez y Sonia Ruiz, fundadoras de este sello madrileño, se han convertido indudablemente en sus joyeras predilectas. Y es que sus originales piezas dotadas con esperaldas, diamantes o rubíes encajan son perfectas para añadir algo de brillo a estilismos neutrales o resaltar los toques de color en un posado tan cañero como este.

VER GALERÍA

- El nuevo anillo favorito de la reina Letizia

El toque final, nuevamente, lo ha puesto el anillo grabado Amor che tutto move, realizado en oro de 18 quilates por la firma Coreterno, una pieza artesanal ha sustituido definitivamente al conocido anillo circular de Karen Hallam en su mano izquierda este 2023. De hecho, a excepción de las piezas de joyería, doña Letizia ha rescatado exactamente el mismo look del día que estrenó su vestido de Mango para el foro contra el cáncer que organiza la AECC.

VER GALERÍA