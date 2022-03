La prensa internacional se rinde al rojo Letizia: 'Reina de España y de estilo'

Aunque en los últimos años ha estrenado numerosos diseños en tonos algo más neutros como el gris o el azul marino, que se han convertido en sus preferidos para el día a día, si hay un color que define el estilo de la Reina ese es, sin duda, el rojo. Ya desde su etapa como princesa comenzó a crear el mito del 'rojo Letizia' gracias a vestidazos de alto impacto como el de Felipe Varela que llevó a la cena preboda de Victoria y Daniel de Suecia o el de Lorenzo Caprile que escogió para la de Federico y Mary de Dinamarca. Desde entonces, su estilo ha sido analizado al detalle por la crítica tanto de nuestro país como internacional, y parece que los medios extranjeros siguen teniendo claro que este es el color que más les gusta que vista doña Letizia, puesto que cada vez que lo hace escriben artículos destacando lo favorecida que la ven.

El éxito de su vestido de Carolina Herrera

El jueves pasado, presidió la entrega de la XIII edición de los Premios Luis Carandel de periodismo parlamentario, cita en la que recuperó uno de sus looks estrella: el vestido de falso fajín de Carolina Herrera que tiene tanto en rojo como en azul. Lo combinó con nuevos complementos de efecto cocodrilo a tono y unos pendientes colgantes de rubíes, consiguiendo un look que no ha dejado indiferente a la crítica extranjera. "El vestido rojo de la reina Letizia es deslumbrantemente majestuoso" titulaba Hello! en referencia a este entallado diseño que recuperaba el jueves pasado en Madrid. "Está radiante de rojo" continuaba el artículo, señalando que "el elegante vestido que había recuperado tenía obsesionados a los fans reales".

Eso sí, posteriormente añadían que, aunque les encanta cuando viste de esta tonalidad, doña Letizia siempre acierta. "La royal es una maestra de la ropa clásica. La semana pasada, combinó una blusa azul y una falda de efecto cuero con una teatral y elegante capa negra. Ya sea buscando una sofisticación más pulida o una delicadeza en rojo fuego, la reina Letizia ha demostrado en numerosas ocasiones que puede defender todo". Esta misma web, que publica recurrentemente los estilismos de la Reina, afirmaba hace unos meses que, sin duda, esta era su tonalidad estrella.

El furor por el 'rojo Letizia' llega a Francia

En la prensa francesa también ha llamado la atención este conjunto, ejemplo de ello es el titular de Pure People: "Letizia de España: Sublime con un espectacular vestido rojo, causó sensación". Esta revista se deshacía en halagos con la Reina, afirmando incluso que estaba "más guapa que nunca" y que "había llegado a quitarles el protagonismo a los premiados". "Ha llevado un magnífico vestido rojo intenso ceñido al cuerpo. Reina de España y de estilo, se ha decantado por una creación de Carolina Herrera que ha combinado con bolso y zapatos de salón a juego".

Consenso absoluto: este es su color

El tabloide británico Daily Mail destacaba este estilismo hace unos días con la frase "¡La mujer de rojo!". "La reina Letizia ha sido la imagen de la elegancia al asistir a una entrega de premios en Madrid" escribían "esta vez ha desempolvado su majestuoso vestido rojo de Carolina Herrera, uno de sus favoritos. Es una pena que se trate de una pieza a medida que solo podemos desear". Además, señalaban su maestría a la hora de repetir ropa: "Como nuestra duquesa de Cambridge, la reina Letizia de España es una profesional al recuperar vestidos"

Otros éxitos en clave carmín

Este mismo medio es uno de los que tiene claro que el rojo es, sin duda, el color de la Reina, puesto que prácticamente siempre que viste de este color publican un artículo al respecto. Otro look que les encantó fue el traje rojo de Roberto Torretta que recuperó la primavera pasada. "¡Le queda perfecto!" comentaban por aquel entonces. "Es una visión en rojo. Ha lucido este traje en varias ocasiones y es fácil ver por qué es uno de sus preferidos. Le favorece y el tono rojo aporta a este conjunto tradicional un aire moderno y llamativo. Nos encanta cómo lleva accesorios a juego también".

