El recuerdo en 'MasterChef' de aquel inesperado vestido rojo de la Reina Lorenzo Caprile habló con Juana sobre su diseño que fue "el no va más" y explicó por qué no se encargó él del traje de novia de doña Letizia

Masterchef afronta ya su recta final, y ayer vivió una noche repleta de emociones al despedir a Juana, una de las concursantes más querida por sus compañeros. En la prueba por equipos, los concursantes se enfrentaron a un cocinado muy importante puesto que elaboraron platos en colaboración con la organización Cruz Roja para dar de comer a las personas que más lo necesitan. Para ayudarles, estuvo presente Lorenzo Caprile, voluntario de la asociación desde hace años, quien cambió la aguja por los fogones demostrando su vena todoterreno. A pesar de que hubo quien se quejó porque tomara el testigo de los chefs Jordi, Samantha y Pepe, lo cierto es que el diseñador demostró desenvolverse con total soltura en la cocina, y, mientras colaboraba para sacar los platos adelante, estuvo charlando un rato con Juana acerca, entre otras cosas, de uno de los vestidos más icónicos de la reina Letizia, aquel lookazo de gala que confeccionó él mismo.

Uno más en la cocina

Era la propia aspirante la que le sacaba el tema al modisto mientras pelaban patatas. "Oye, el traje rojo de doña Letizia fue el no va más". "¿El traje rojo? Pero si eso ya pasó hace mucho, 16 años han pasado ya" explicaba él humildemente, a lo que ella contestaba que sí, pero que es algo que se sigue recordando. También tuvieron tiempo para hablar sobre el vestido de novia, y Juana expresaba su sorpresa por que no lo hubiera hecho también Caprile. "No hombre, el traje de novia lo tenía que hacer don Manuel Pertegaz, por Dios, y que en paz descanse que a mí me ayudó mucho y tanto que aprendí de el" contaba con cariño.

Un look inolvidable

Tal y como comentó la aspirante a Masterchef, lo cierto es que aquel look de la Reina es totalmente inolvidable, y es que, a pesar de que lo luciera en 2004 continúa siendo uno de los vestidos más icónicos que ha lucido nunca. Apenas unos días antes de su propia boda, don Felipe y doña Letizia viajaron hasta Dinamarca para asistir al enlace de Felipe y Mary, una cita en la que la por aquel entonces prometida del príncipe de Asturias deslumbró a la prensa internacional y logró ponerse en el punto de mira de la crítica especializada, y todo gracias al impresionante diseño rojo que llevó. Desde aquel entonces, esta tonalidad ha sido su preferida y más característica, y sigue recurriendo a ella en las citas más especiales.

Sello español

A pesar de que Caprile siempre ha sido muy discreto en lo que a los looks de doña Letizia se refiere, el año pasado desveló algunos detalles sobre esta creación a su paso por el programa Planeta Calleja, como que le pidieron expresamente que tanto este como los otros que le encargaron estuvieran confeccionados con tejidos españoles, algo que, evidentemente, cumplió a rajatabla. Como suele ocurrir con todas las firmas que visten a la Reina, el modisto no sabía en qué acto iba a ponerse cada vestido, y se vio totalmente sorprendido cuando apareció con el rojo en un acto de tantísima repercusión global.

Lo cierto es que estaba espectacular y la pieza realzaba su trabajado cuerpo al entallarse especialmente en la cintura y agregar estratégicos drapeados sobre el pecho. Además, la sobrefalda que partía de la zona baja de la espalda y que ejercía de cola aportaba un aire teatral que acaparaba toda la atención. Para cederle el protagonismo, la actual Reina recogió su melena en un moño bajo con ondas al agua que despejaba la zona de los hombros, tapados por protocolo con unos manguitos de tul. Remató con salones y bolsito de mano a juego, así como con fabulosos pendientes de diamantes del joyero real y broche a juego.