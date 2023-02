Hablamos con Andrew Pocrid, el diseñador cordobés que enamora a las 'celebrities' españolas

En la etiqueta de sus diseños pone Andrew Pocrid, pero en su carnet de identidad el nombre que figura es Andrés Pozuelo. A sus 30 años, el diseñador cordobés se ha convertido en uno de los más solicitados por las celebrities nacionales que eligen sus diseños para acudir a todo tipo de eventos. Carmen Lomana, María Pombo, Paula Echevarría o Nieves Álvarez son solo algunas de las que han lucido un 'Andrew Pocrid' en los últimos meses. Un "nombre artístico" que, en realidad, nació de manera anecdótica.

El diseñador nos explica que, cuando era estudiante, se abrió un perfil en la red social que estaba de moda en ese momento, Tuenti, y utilizó por primera vez este apelativo. "Usé este nombre en mis redes posteriores y, después, en el último año de carrera en Milán, hicimos un proyecto en el que nos hicieron plantear el nombre que usaríamos en nuestra posible futura firma. De nuevo opté por este pseudónimo y mi profesor consideró que era una buena opción. Sin pensarlo creé mi nombre mucho antes de llegar al mundo de la moda", nos cuenta divertido.

Hablamos con él sobre cómo se crea una firma de moda (de éxito) en un sector lleno de competencia, cuáles son las tendencias que veremos y vestiremos los próximos meses y mucho más.

¿De dónde nace tu pasión por la moda?

Es puramente vocacional, todo aquel que me ha visto crecer ha sabido que la moda era algo innato en mí. A nadie de mi entorno le ha pillado por sorpresa lo que estoy haciendo ahora, de hecho mis estudios desde el bachillerato de artes fueron encaminados al objetivo que tenía en mente de ser diseñador de moda.

En alguna entrevista has contado que tu infancia estuvo marcada por Gianni Versace. ¿Nos cuentas esta historia?

Soy una persona poco fanática de nada ni de nadie, sin embargo, cuando comencé muy pequeño a investigar sobre el trabajo de diferentes diseñadores, descubrí el universo de Gianni Versace. Su trabajo en la época de los 80 y 90 despertó en mí un gran interés, su mundo tan particular y personal, sin complejos, con una identidad tan reconocible... Creó una estética que, sin duda, ha sido una gran fuente de inspiración para mí. Esa manera de empoderar a la mujer me cautivó.

Estudiaste moda en el Istituto Marangoni, de Milán, una de las mejores escuelas de diseño. ¿Tenías claro que para triunfar en el mundo de la moda tener una buena formación era importante?

Creo que es importante formarse en una buena escuela, pero no es decisivo ni garantiza el éxito. La moda es creatividad, es inspiración, es sensibilidad, y ninguno de estos aspectos se aprende ni en la mejor escuela del mundo. Las escuelas te aportan un aprendizaje de lo que es la parte técnica, de cómo funciona el gestionar o desarrollar una colección... Conocimientos que te ayudarán en un futuro a sacar rendimiento a esa cosa natural e innata que un diseñador debe de tener de fabrica.

¿Cuándo decidiste que había llegado el momento de crear tu propia firma?

Justo después de finalizar mis estudios en Milán regresé a Córdoba y como mientras estudiaba en Milán había hecho algunos diseños de moda flamenca que gustaron mucho, aposté por comenzar haciendo colecciones de moda flamenca. Es ahí donde nace mi firma con un fin muy distinto al que era realmente mi objetivo que es lo que hago hoy en día.

Empezaste presentando esas colecciones en Simof, ¿de qué forma das el salto de la moda flamenca a tus colecciones de fiesta?

Debo decir que en mi objetivo nunca estuvo el dedicarme a hacer moda flamenca, soy poco flamenco en cuanto a estilo me refiero. Mis colecciones de moda flamenca han hablado siempre un lenguaje muy moda, alejados del estereotipo de nuestro traje regional. El cambio viene a raíz de la pandemia. Tuve el tiempo necesario para pensar y llegar a la conclusión que era el momento perfecto para dirigir mi firma al camino que siempre había soñado.

¿Es difícil emprender en un sector con tanta competencia como la moda? ¿Cómo se consigue que una firma tenga éxito?

Considero que el hecho de emprender en sí es difícil, independientemente del sector. Si añadimos a esto el emprender en un sector que, además, está de moda la cosa se complica. Vivimos un momento en el que parece que casi cualquiera pueda crear una firma. El secreto del éxito es, sin duda, la constancia, el trabajo duro y la confianza en uno mismo; creer en tu proyecto y darlo todo por él. El éxito es la consecuencia del esfuerzo.

¿Cómo trabajas a la hora de crear tus colecciones?

Hasta ahora todo nuestro trabajo ha sido de manera artesanal. Trabajamos a medida en nuestro atelier, donde atendemos a nuestras clientas y hacemos sus vestidos por encargo con diferentes fines. Ahora, por primera vez, nos adentraremos en el mundo del prêt-à-porter donde produciremos por primera vez en talleres externos nuestras colecciones de ropa más casual.

¿A qué tipo de mujer están dirigidas tus prendas?

Aunque recibimos diferentes perfiles de clientas, normalmente estas tienen algún denominador común: mujeres con personalidad, con fuerza, que saben lo que quieren y no tienen temor a no pasar desapercibidas.

¿Qué tendencias veremos la próxima temporada en lo que a fiesta se refiere? ¿Y cuáles deberíamos dejar de ver?

En cuanto a mi propuesta te puedo adelantar que veremos vestidos muy glamourosos a la vez que cómodos. Los puntos de seda serán protagonistas en vestidos con juegos de drapeados. Cada vez más tengo en cuenta que la clienta debe estar guapa, pero también cómoda. En cuanto a las tendencias que debemos evitar no señalaría ninguna en concreto, pero sí evitaría siempre tendencias que no nos favorezcan. La moda hace propuestas que luego cada cual debe usar según considere, no debemos ser esclavos de lo que la industria nos dice que debemos llevar, más bien usar aquello que realmente nos favorece y sienta bien.

Todos tus diseños son made in Spain. ¿Por qué decidiste apostar por este sello? ¿Has tenido muchas dificultades al apostar por este tipo de diseños?

Por el momento, y teniendo en cuenta que mi firma es una firma joven, todo lo que hacemos es made in Spain. Aun así, incluso cuando la firma crezca, en mis planes está el mantener en la medida de lo posible ese sello de hecho España. Ahora que estoy conociendo un nuevo mundo más allá de lo que mi taller propio puede producir, considero que en España hay un gran abanico de posibilidades para poder fabricar.

Paula Echevarría, María Pombo, Nieves Álvarez… ¿Qué supone a título personal y profesional vestir a mujeres tan conocidas?

A nivel personal, el hecho de que mujeres que en nuestro país son referentes o iconos de moda decidan lucir tus diseños, supone una gran satisfacción, sobre todo cuando sabes que estas mujeres pueden tener la posibilidad de vestir cualquier firma; que elijan un vestido tuyo para cualquier evento es un gran regalo. Hay nombres a los que estoy especialmente agradecido. Paula Echevarría apostó por mí en un momento en el que mi nombre a nivel nacional apenas se conocía y siempre le estaré muy agradecido por elegir un vestido mio para la gala de los Goya 2022.

Aunque ya has vestido a muchas celebrities, ¿quién te gustaría que llevara tus diseños?

Cuando era más pequeño me ilusionaba poder vestir a nombres como Paula Echevarría, Nieves Álvarez o Carmen Lomana, jamás pensé que en un mismo año podría conseguir hacerlo. Esto es un ejemplo de que los sueños, con trabajo duro, los podemos hacer realidad. Me encantaría poder vestir algún día a Penelope Cruz y, porqué no, a nuestra reina Letizia.

