Hablamos con Ynés Suelves, la diseñadora que ha enamorado a Daniela y Stella Figo

Rojo y negro han sido los colores elegidos por Daniela y Stella, dos de las tres hijas de Luis Figo y Helene Svedin, para acudir a la fiesta del cincuenta cumpleaños de su padre. Daniela presumía de silueta con un conjunto de guipur de dos piezas compuesto por un top de palabra de honor y una falda asimétrica; Stella sorprendía con un conjunto de seda con volantes negro que completaba con joyas de la colección Estrellas de CO YN. Una ocasión especial para la que ambas han elegido la misma firma: Ynésuelves. Una firma con la que ya habíamos visto a su hermana Martina y a la que han recurrido desde Mónica Anoz a Ana Vera Rubio, pasando por Cristina Pedroche, Brianda Fitz James Stuart o Rossy de Palma. "Para mí significa mucho que cualquier persona elija mi ropa. ¡Con toda la ropa que hay, hay tanto donde elegir! Me hace mucha ilusión que hayan elegido mi ropa para llevarla en un día tan especial", nos explica la diseñadora Ynés Suelves.

Ynés, que se formó en el prestigioso Instituto Marangoni, asegura que no podría precisar cuándo surgió la idea de dedicarse al mundo de la moda, y haciendo algo de introspección lanza su frase: "al igual que nací rubia, nací diseñadora". En realidad, lo de ser creativa, lo tiene en los genes. Su madre es la reconocida artista María Osorio Bertrán de Lis, más conocida en redes sociales como La Beltraneja, y la otra mitad de Ynésuelves. "Mi madre es el 50% de la marca. Juntas diseñamos y lo ideamos todo, ella desarrolla la parte textil, como los bordados, prints y dibujos a mano mientras que yo me dedico a las formas y volúmenes. Ningún paso se da sin estar las dos totalmente de acuerdo". Y juntas dieron también con una rosa roja, cargada de significado, que se ha convertido en la identidad de su firma.

- Hablemos un poco de simbolismo. Una rosa roja, mariposas, estrellas… ¿son casuales estos elementos en tus prendas? ¿Qué significado tienen?

Me gusta crear con un sentido, con un significado, para mí todo tiene que tener un por qué. La rosa empezó con un dibujo de mi madre a mano alzada en su iPad, seguramente la dibujaría mientras hablaba por teléfono, o garabateaba (ella dibuja más que respira). De vez en cuando me gusta mirar sus dibujos, me llenan de energía, de ideas, me hacen reír… Cada vez que aparecía esta rosa, con fondo blanco se me paraba el corazón, no sabía qué era exactamente, pero me encantaba: el color rojo, su punto de maduración perfecta, tiene pinchos, no es cursi, no es hortera, es perfectamente elegante. Cuando vi la oportunidad, la utilicé para ponerlas en mis vaqueros azules y poco a poco se ha ido convirtiendo en nuestro logo, nuestra identidad.

La mariposa viene de más atrás, pero como todo, viene de un maravilloso dibujo de mi madre. A ella siempre le han encantado las mariposas, son muy simbólicas. Se tatuó una en la muñeca, y todos sus hijos nos la tatuamos después. No podemos evitar que a la hora de diseñar nos salgan mariposas por todos los lados! ¡Nos salen del alma! En cuanto a las estrellas, el universo en general nos maravilla y nos apasiona… Y como todo lo que apasiona, ¡nos inspira!

- Aunque tu firma nació en 2016 te estrenaste en la pasarela durante la pasada edición de Fashion Week Madrid. ¿Por qué entonces y no antes?

En 2016 acabé la carrera. Yo creo mucho en que todo tiene su momento, en febrero del año pasado, la directora de la Madrid Fashion Week me llamó y me propuso desfilar, me sentí preparada y acepté.

- En aquel momento nos dijiste que con tu colección WhYness querías mostrar al mundo quién eras. Y bien, ¿quién es Ynés Suelves?

Con WhYness quería hacer una colección muy auténtica. Cada vez de diseño es una oportunidad de profundizar en nosotras mismas y conocernos mejor (mi madre y yo). Cada uno de nosotros somos únicos, la única manera de hacer cosas únicas es ser muy fiel a ti mismo y eso es lo que tratamos de hacer.

- Aunque es cierto que sin trabajo, esfuerzo y talento es complicado mantenerse a flote en un mundo tan complejo como el de la moda, ¿tener un apellido conocido es una ayuda o un hándicap?

No puedo decir que mi apellido sea ni una ayuda ni mucho menos un hándicap. A la hora de la verdad, lo que importa realmente es tu trabajo.

- La moda es una herramienta muy poderosa. No solo nos viste, también nos ayuda a definirnos. ¿Para qué tipo de mujer están pensados tus diseños?

Para mí, la ropa es un traje de superheroína. Es la máxima expresión de una persona. Yo diseño para mujeres que les gusta vestirse, que aman la moda, aprecian lo bonito y aprecian el buen hacer. No siguen modas sino que se siguen a ellas mismas.

- Una de las peculiaridades que encierran algunos de tus diseños, como las camisas, es que pueden adaptarse a los gustos de cada persona. ¿Es importante dar nuestro propio toque a las prendas?

Para mí es vital que todo el mundo le dé su toque a la ropa. Siempre me ha apasionado ver cómo cada persona interpreta las prendas, como se las coloca y las hace suyas. Trato de hacer posible esa "funcionalidad" intentando hacer piezas transformables, bien con botones o cremalleras…

- Prendas con volúmenes, básicos como la camisa reinventados… y una atención muy especial a los tejidos. Aunque no siempre es bueno poner etiquetas, ¿te identificas con la "moda lenta"?

No me gustan las etiquetas no, lo que sé es que mi ropa se aleja del fast fashion, aunque no se si me identifico con lo que hoy conocemos como "moda lenta".

- ¿Piensas que es importante ir hacia una moda más sostenible y relajada en la que no imperen solo las tendencia?

Creo que es importante evolucionar, ir a mejor. Creo que a la par de nuestros conocimientos tenemos que crear cosas mejores, adaptadas al mundo que hoy vivimos. Hoy sabemos el daño que estamos haciendo al planeta, y sabemos que tenemos que cuidarlo. No tiene sentido hacer cosas cada vez más dañinas cuando tenemos la posibilidad de hacerlo mejor.

La moda "relajada" me preocupa también, ser sostenible no tiene que significar sacrificar la elegancia, la belleza e ir bien vestido.

- Tendencias versus básicos, ¿dónde reside el equilibrio para no vestir de forma aburrida pero sumarse a esa moda más relajada?

Yo creo que juega un papel muy importante la persona. Lo importante es vestirte tratando de ser tú mismo, olvidarte de todas las modas. Tenemos suerte de vivir en un mundo con tantas posibilidades en nuestras manos. No dependemos tanto de las modas. Al final la ropa lo que tiene que hacer es hacerte sentir fuerte, cómoda y segura.

- Propones incluso prendas en las que no hay una temporalidad tan marcada como podemos ver en las opciones de otros diseñadores.

Me gusta decir que yo trabajo en una colección continúa, una colección que no muere, si no que evoluciona crece y se transforma, como la vida misma. No quiero crear colecciones que duren una temporada, quiero crear cosas que perduren, o al menos intentarlo.

- Alguna vez has comentado que la historia y los mayores juegan un papel fundamental en tus propuestas. ¿Qué aprendes de ellos que no sea tan "accesible" en la actualidad?

Es vital escuchar la historia, y sobre todo a nuestros mayores. Tenemos la suerte de contar con su sabiduría y experiencia, vivimos en mejores circunstancias y con mejores herramientas, creo que el éxito está en conservar lo que ellos han conseguido, y hacer uso de nuestros nuevos medios para hacer cosas mejores y más adaptadas a nuestra era.

- Hablando de mayores, creo que tu abuela es una de tus "musas".

Mi abuela me inspira mucho. Tiene una manera especial de contar las cosas, porque simplemente ve el mundo de una manera única. Todo lo ve de manera positiva y bonita, ¡y eso es un gran don!

- Has comentado en más de una ocasión que Balenciaga es uno de tus diseñadores de referencia. Pero no todo el mundo tiene la suerte de "conocerlo" de cerca. Entre otros diseños, él hizo el vestido de novia de tu abuela. ¿Podrías contarnos alguna anécdota o alguna historia divertida?

¡Ojalá lo conociera de cerca! Pero es verdad que mi abuela me cuenta anécdotas de Cristobal Balenciaga (porque sabe que me gusta). Siempre me cuenta el día en el que ella tenía su vestido cosido y terminado. El día de su última prueba, Balenciaga llegó muy serio y, en un segundo, rasgó y cortó el vestido. Y con mi abuela con el vestido puesto comenzó a transformarlo.

- Antes que la ropa llegaron las joyas, o al menos tu fascinación por ellas. ¿Cuándo y por qué nació Co Yn?

Co Yn nace cuando estudiaba moda en Londres. No me gustaban las joyas, o al menos las que veía en las tiendas; eran o joyones o eran bisutería barata. Yo quería una joya de oro, de buenísima calidad, pero con un diseño sencillo juvenil y elegante. Así que me lancé a hacerlo mientras estudiaba, ahora es una parte crucial de la marca Ynésuelves.

- No solo diseñas ropa para el día a día. También te has atrevido con las novias. Además de cerrar tu desfile con un look nupcial, ya han sido varias las chicas que han confiado en ti para su gran día. ¿Por qué decidiste lanzarte con este tipo de diseños?

Mi pasión es diseñar mis propias colecciones, pero cuando viene una novia y me pide que le haga el vestido más importante de su vida, me hace tanta ilusión que no puedo decirle que no. Para mí es importante tener "conexión" con la novia, por eso solo los realizamos de forma exclusiva. Hacemos joyería para ellas, anillos de compromiso y, sobre todo, pendientes de brillantes. También diseñamos velos únicos, mi madre los crea y dibuja personalizados, y luego son bordados a mano. Son velos con un alto valor simbólico, que pasarán a sus y a las hijas de las hijas… No pasa de moda, todo lo contrario, cuanto más tiempo pasa más bonito y valioso.

- ¿Un buen diseñador tiene que ser ecléctico y saber "hacer de todo"?

Si tienes tu propia marca sobre todo tienes que saber de todo, a veces me siento más empresaria que diseñadora. Hoy en día la verdad es que cuanto más preparada se esté, mejor. Pero soy partidaria de especializarte, hacer una cosa pero hacerla muy bien. Hoy en día encontrar a gente con oficio es un valor.