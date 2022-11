María Pombo confirma el triunfo de las lentejuelas con el vestido que inspirará tu próxima fiesta

Están presentes durante todo el año entre las propuestas de las tiendas, pero es durante esta temporada de eventos navideños cuando las lentejuelas se preparan para cobrar el protagonismo que merecen. Tendencia estrella de los conjuntos de fiesta, María Pombo ha querido recurrir a ellas para brillar con su último look. La influencer asistió anoche como invitada a la fiesta del 150 aniversario que Codorníu celebró en Madrid y se vistió de gala para conmemorar el lanzamiento del primer cava de la marca. Y lo hizo con un vestido que lo tiene todo para triunfar: un diseño bicolor con elegante cuello halter con el que logró captar la atención.

Aconsejada por la estilista Ana Capel, quien también ayuda a construir el armario de celebrities como Olivia Baglivi o Mina El Hammani, María se decantó por un vestido de la firma Andrew Pocrid, fundada por el cordobés Andrés Pozuelo. Un diseño made in Spain que demuestra cómo la combinación 'prohibida' del marrón y el negro puede ser todo un éxito fusionándose en esta pieza. Resalta el cuello halter de la parte superior, un toque elegante que equilibra el carácter sexy de la falda que posee esta silueta, con una pronunciada abertura central y detalle cut out en el abdomen.

La fundadora de Name The Brand acompañó su look con unas sandalias de tacón con tiras metalizadas de Lodi y optó por prescindir de accesorios para darle todo el protagonismo al vestido. Tan solo unos pequeños pendientes eran visibiles a través del moño bajo que escogió para la ocasión, un peinado sofisticado y a la vez con un aire desenfadado gracias los mechones que dejó sueltos.

