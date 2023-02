La Reina recicla su look de invitada más versátil: jersey calentito y falda brocada de flores Doña Letizia ha presidido el acto de clausura de la X edición del Proyecto Promociona con este estilismo completamente 'made in Spain'

Tan solo horas después del anuncio de fallecimiento de Constantino de Grecia, tío del rey Felipe VI, doña Letizia ha acudido al acto de clausura de la X edición del Proyecto Promociona, su primer encuentro público desde que lució un espectacular vestido rojo de encaje en la celebración de la Pascua Militar. A la espera de un comunicado oficial que esclarezca si la Reina asistirá al funeral privado del hermano de doña Sofía, nos hemos centrado en su aparición de esta tarde, donde se ha decantado por un estilismo totalmente hecho en España que pertenece a su armario desde octubre de 2021.

Un look español de jersey calentito y falda brocada

La Reina ha visitado el Palacio Municipal de Congresos de Madrid (IFEMA) para dar por finalizada la décima edición de esta iniciativa organizada por la CEOE, cuyo objetivo es que más mujeres participen en puestos de responsabilidad en las empresas. Para la ocasión, ha optado por reciclar un look de la firma española Is Coming, fundada por Constan Hernández a finales de 2019. Está compuesto por un jersey de lana en tono verde agua con mangas tipo globo y una preciosa falda tubo de tiro alto confeccionada con un tejido brocado de flores en tonalidades verdosas.

La mujer de Felipe VI respalda la versatilidad de este tipo de faldas que, en principio, pueden parecer anticuadas o excesivamente sobrias si no se complementan con las piezas adecuadas. Por ejemplo, la Reina posee otro modelo similar, aunque elaborado a partir de un tradicional mantón de Manila, que en su momento dividió a la crítica por su apariencia señorial, a pesar de tratarse de un encargo personal hecho a medida.

En este caso, no obstante, la elección del jersey del mismo tono, que se muestra en el catálogo de Is Coming con la misma falda, contribuye a modernizar el look sin relajarlo del todo. Estamos ante un acierto en toda regla que seguramente muchas invitadas querrán copiar de cara a sus próximos eventos de invierno.

El día de su estreno

La primera vez que este tándem se hizo público fue en la inauguración de la exposición Goya en Basilea, con fecha del mes de octubre de 2021. Al igual que en aquella cita, doña Letizia ha llevado esta tarde sus salones clásicos de cuero marrón, de Magrit, que por entonces eran un nuevo añadido a su zapatero, pero ha prescindido del bolso acolchado de mano, también de Magrit, que la acompañó en su cita con el arte español en la ciudad Suiza.

Pendientes españoles de esmeraldas y su nuevo anillo preferido

En el ámbito de los complementos, doña Letizia nos ha sorprendido este 2023 con la repentina sustitución del anillo circular de Karen Hallam, que durante años no desapareció de su mano, en favor de un nuevo anillo en su dedo índice, que está realizado en oro amarillo de 18 quilates por orfebres italianos. Esta pieza de la firma Coreterno, que también estuvo presente en la Pascua Militar, esconde un significado profundo: lleva grabada la frase Amor che tutto move (El amor lo mueve todo), una cita inspirada en las últimas líneas de La divina Comedia, de Dante Alighieri.

Con fin de añadir algo de brillo al look, la Reina ha recuperado los delicados pendientes Jardín de Aire, de Gold&Roses, realizados en oro rosa de 18 quilates, diamantes y esmeraldas que simulan hojas (2.095 euros). Desde su estreno, los ha lucido en más de cuatro ocasiones, posicionándose así entre sus joyas de cabecera.

Hannah Rodríguez y Sonia Ruiz, fundadoras de la firma madrileña, desvelaron recientemente a ¡HOLA! el impacto que ha tenido el apoyo de doña Letizia en el éxito de su marca: "Para Gold&Roses es un honor ser una marca de joyería consolidada en el armario de SM la reina doña Letizia, embajadora del sello made in Spain. Con cada uno de sus estilismos de moda española lanza un mensaje de apoyo a la industria nacional".

