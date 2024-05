Kate Moss y el nieto de Bob Marley, fotografiados de la mano en Turquía

Una de las sagas musicales más importantes y uno de los iconos internacionales de la moda han quedado unidas gracias a Skip Marley y Kate Moss. El cantante de 27 años y la modelo de 50 años, cuya amistad era desconocida hasta ahora, han sido fotografiados de la mano este fin de semana durante un viaje a Turquía, país en el que el nieto de Bob Marley ofreció un concierto enmarcado en el festival Med Bodrum (en la ciudad de Bodrum) que aúna gastronomía, arte y sostenibilidad.

Kate y Skip fueron captados por el exclusivo hotel Macakizi de la mano, tal y como muestra Daily Mail. Las instantáneas, en las que aparecen acompañados de miembros del equipo, fueron tomadas en las instalaciones del resort tras la actuación del cantante, hijo de Cedella Marley, segunda hija del legendario Bob Marley. Durante el show, la icónica modelo británica demostró que es una auténtica fan ya que, emocionada por una de las canciones, no lo dudó y se subió al escenario. El equipo de seguridad tuvo que escoltarla, pero los allí presentes dejan claro que fue todo "amable y sin confrontaciones".

La modelo, que tiene en Bodrum uno de sus paraísos de desconexión y se ha alojado varias veces en el citado hotel, disfrutó del concierto en compañía de unos allegados entre los que no se vio a Nikolai von Bismarck, con el que comenzó a salir en 2015 y junto al que la vimos por última vez en enero durante la fiesta por su 50 cumpleaños. En esta ocasión, de su grupo formaba parte Rosemary Ferguson, un referente de la moda de los 90 que ahora trabaja como nutricionista y volvió a pisar las pasarelas el pasado septiembre de la mano de Miu Miu, firma a la que apoyó también en su primer gran lanzamiento. En la visita a Turquía también estaba su esposo, el artista Jake Chapman, así como el fotógrafo peruano Mariano Vivanco.

Skip, que ha seguido los pasos profesionales de su abuelo, creció en Miami y mantuvo una relación sentimental con Gabriella Willson, conocida artísticamente como H.E.R. Con la ganadora de un Grammy formó también equipo profesional ya que juntos lanzaron el tema Slow Down. Quién sabe si ahora podría unir su talento musical con el de Kate Moss, quien protagonizó en el pasado el videoclip de The wonder of you, tema de Elvis Presley que formó parte de un homenaje al rey del rock. Además, conoce bien los entresijos de la industria ya que contrajo matrimonio con el músico Pete Doherty y también con Jamie Hince, guitarrista de The Kills.