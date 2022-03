El impresionante cambio de estilo de Victoria de Marichalar en un año de 'glamour' y éxitos

Victoria de Marichalar está en boca de todos. Desde sus significativos tatuajes o la relación que mantiene con su abuelo materno hasta su brillante melena castaña, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha puesto a sí misma en el mapa mucho más allá del rol que ocupa en la Familia Real Española y si bien ha confesado en una reciente entrevista que no quiere ser influencer, sus últimas elecciones de estilo sin duda están dando de qué hablar y le ganan seguidores por minuto. Hablamos de una transformación que comenzó a gestarse el pasado verano y poco a poco se ha hecho palpable, con su gran debut de alfombra roja como punto de no retorno.

El vestido de terciopelo que lo cambió todo

Abrir sus redes sociales al mundo entero puede parecer una nimiedad, pero compartir este álbum personal fue el primer paso de su hasta ahora corta trayectoria como influencer. El segundo, posar en su primera alfombra roja a finales de octubre de 2021. Victoria siempre había evitado esta clase de eventos mediáticos, pero supo afrontar el photocall como toda una diva de Hollywood en su llegada a Sevilla, con motivo de una fiesta organizada por la revista ELLE. Imposible pasar desapercibida con este diseño de terciopelo azul eléctrico con hombros marcados y escote en la espalda que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, obra de Lorenzo Caprile, encargado de vestir habitualmente a la Reina.

En su momento, lo adelantábamos: este posado marcaría una nueva etapa para la hija mayor de la infanta Elena. "¡Ella tiene un fachón, una estatura envidiable! Estaba guapísima con el vestido de Caprile y creo que a partir de ese look hubo un antes y un después de Victoria Federica. ¡Con ese vestido, descubríamos a la nueva 'VF'!", asegura Cristina Reyes, artífice de los estilismos de Isabel Preysler y Ana Boyer. A sus 21 años, esta royal ha decidido hacer un cambio de armario radical para dejar atrás su estilo bohemio en favor de looks potentes de corte urbano, a la vanguardia de las últimas tendencias.

Un mismo pantalón de traje, el símbolo de su cambio de estilo

En cuestión de menos de un año, el armario de Victoria de Marichalar ha dado un giro de 180 grados, pero esto no ha supuesto deshacerse de las prendas que más le favorecían antes de su transformación estética. Ejemplo de ello es este sastre beis de corte ancho y tiro alto que la sobrina de los Reyes no ha querido abandonar. Su truco es simplemente combinarlo de forma diferente. En junio de 2021, poco antes de su primer evento de moda, acudió al bautizo de Catalina, la hija de María García de Jaime y Tomás Páramo, con este conjunto de camisa troquelada, abrigo de paño, sus pantalones al tono y unas botas de estilo cowboy en color negro. En principio, el look pasó totalmente desapercibido, y es que poco imaginábamos que sería el símbolo perfecto de su evolución.

En su visita a París a principios de este mes, Victoria asistió a la presentación de la colección Otoño/Invierno 2022-2023 de Dior precisamente con el mismo pantalón beis de pinzas. El look en su totalidad, sin embargo, nada tenía que ver con aquel que le vimos en junio a la salida de la iglesia. Observamos una estética más juvenil, empezando por el top corto de textura peluda que sustituye a la clásica blusa blanca, con elemento sorpresa: una ligera alteración en el bajo del sastre. Decidió llevar dos tiras del mismo tejido atadas a la altura del tobillo, consiguiendo una apariencia más urbana que, además, alarga las piernas al instante. Su chaqueta de corte Bar, la sofisticada silueta con la que Christian Dior impuso el New Look en los años cincuenta, el bolso Lady Dior en color burdeos y los discretos accesorios sirvieron para equilibrar el look y dotarlo de aires más formales. Veremos que esta fórmula, el perfecto híbrido entre una estética moderna y la elegancia de siempre, se repite en cada uno de sus estilismos recientes.

Sus claves de street style: tops cortos, pantalones anchos y deportivas de coleccionista

Contrario a lo que se piensa popularmente de las royals, muchas de ellas prefieren un par comodísimo de zapatillas por encima de cualquier calzado de tacón. En el caso de Victoria, nos referimos en concreto a la línea Air Jordan 1 de Nike, cuyos diferentes modelos cierran con broche de oro la mayoría de sus looks de street style. En su colección de deportivas, encontramos las exclusivas Air Jordan 1 Volt Gold y otros diseños de coleccionista: las Air Force Shadow Pastel, también de Nike, y unas Adidas Yeezy Boost 350 v2; todo ello sumado a sus incontables pares de zapatillas de Converse o Golden Goose.

Su esbelta figura le permite eludir la plataforma o el tacón de vez en cuando, pero no por ello deja de lado los trucos de las expertas para verse más altas cuando van de plano. Los tops cortos, que antes nos resultaban vulgares y ahora se llevan hasta en las entregas de premios, y los pantalones wide leg de tiro alto son sus dos aliados principales para lucir un torso más estilizado con cintura definida y piernas aún más largas. Es en la sección de complementos donde reside el verdadero 'golpe de efecto': pendientes potentes, bolsos de lujo (en ocasiones de origen vintage) o las mencionadas zapatillas de culto. Esta ecuación es acierto seguro para la hija de la infanta Elena que, aunque sobre la alfombra roja se decanta por el brillo en sus dosis máximas, busca un equilibrio con piezas atemporales y accesorios de alto impacto en sus estilismos de día.

Un asunto de familia: coleccionista de bolsos de lujo

Además de su afición por el calzado deportivo, la nieta de Juan Carlos I confiesa conservar una colección de bolsos vintage que en principio heredó de su abuela paterna, Concepción Sáenz de Tejada, y que con los años solo ha ido creciendo. ¿Su pieza favorita? Un flap bag acolchado de Chanel en tamaño grande, con asa de cadena, que lleva a prácticamente todos lados, incluso desde antes de su transformación. En su repertorio de bolsos de lujo, también encontramos un Speedy Nano de Louis Vuitton, confeccionado en los años 90's, o un Dior Saddle con bordado floral que data de la estancia de John Galliano en la maison, a principios de los 2000. Entre sus adquisiciones más recientes, pues de ello dan fe sus últimos looks, están cuatro ejemplares de Loewe: una edición limitada de 2017 del modelo Barcelona, con cuero a dos tonos y bordado tribal; un Puzzle a bicolor de la temporada otoñal de 2019, un Balloon clásico beige y otro rediseñado en un potente color amarillo, sacado de la colección Otoño/Invierno 2022-2023 del sello madrileño.

Una nueva fórmula de estilo

Progresivamente, Victoria fue reemplazando sus kimonos bohemios y sus accesorios de cuentas de colores por otras piezas más refinadas, pero no por ello menos llamativas. Si bien la comodidad no ha dejado de ser una de sus prioridades, ahora estos básicos de moda vienen con factor sorpresa. El pantalón de traje lleva plumas en el bajo; la camisa clásica, mangas abullonadas y botones de pedrería, y qué mejor forma de cerrar un look que con los tacones favoritos de Carrie Bradshaw, el icónico modelo Hangisi de Manolo Blahnik que también posee la princesa Olympia de Grecia. Ella misma se atreve a titular su estilo: "piezas arriesgadas pero con personalidad". No podríamos estar más de acuerdo.

Ya apuntaba maneras. Todo comenzó el verano pasado, cuando acudió de la mano de su padre al desfile de Alta Costura de Dior en París. Este gran debut en la Semana de la Moda, con fecha de julio de 2021, marcó el inicio de una paulatina metamorfosis, perceptible desde ese momento en su working look de vaqueros rotos renovado por medio de unos salones joya, su bolso de edición limitada y un pañuelo estampado de sarga de seda envuelto alrededor de su muñeca a modo de pulsera. Habría que esperar hasta marzo de este año, sin embargo, para darnos cuenta de que Victoria de Marichalar ha entrado oficialmente en la lista de selectas invitadas de Paris Fashion Week.

Invitada recurrente a la Semana de la Moda

Antes de su llegada a este mundo, era la infanta Elena quien acompañaba a Jaime de Marichalar en sus viajes de negocio y placer a la capital de la moda. De hecho, en la hemeroteca se esconde un retrato sonriente del matrimonio con Karl Lagerfeld después del desfile de Alta Costura Otoño/Invierno 1997-1998 de Chanel. Tendrían que pasar 25 años de aquella fotografía para que Victoria hiciera el relevo a su madre y siguiera los pasos de su padre en el mundo de la moda. Él, que ejerce como asesor del grupo LVMH en España, está encantado de pasar la antorcha a su primogénita. Aunque las chaquetas de tweed clásicas no parecen entrar en su registro, demostró en sus casi siete jornadas de moda que sí domina el arte de conjuntar piezas sofisticadas de décadas pasadas con otras más modernas de aires deportivos. Era la primera vez que la joven de 21 años acudía del tirón, cual influencer, a varios eventos de lujo. Off-White, Roger Vivier, Dior... las grandes marcas han puesto sus ojos en ella.

El último evento en su calendario parisino marcaba un día especialmente significativo para el exmarido de la Infanta, que ocupa un cargo en el comité organizador de Loewe. A su lado estuvo Victoria como invitada de honor al desfile de la colección Otoño/Invierno 2022-2023, donde encarnó por adelantado el estilo que está arrasando estos días gracias al último lanzamiento de Rosalía. Demostró que es toda una 'motomami' con su cazadora de cuero cropped, un top sin mangas blanco con logo bordado, pantalones negros holgados de racing con franja lateral amarilla y unos zapatos negros de suela track. Las piezas de inspiración motera -desde guantes, espalderas, hombreras hinchables o protectores tipo corsé- no solo protagonizan el excéntrico mundo de Rosalía sino que también imperan en las pasarelas de Dior, Loewe o Dominnico.

Apoyo a las marcas españolas

Sus dos apariciones de alfombra roja han estado firmadas por un mismo nombre. Bajo el imaginario creativo de Lorenzo Caprile, Victoria ha brillado como una estrella de cine tanto en la mencionada gala de los Elle Style Awards -su 'presentación oficial en sociedad'- como en la fiesta Möet&Chandon Effervescence que tuvo lugar en Madrid el pasado diciembre. Para esta segunda ocasión excepcional, sorprendió con un slip dress metalizado de tejido traslúcido en efecto glitter y una maravillosa cola de gasa perlada. No quedaba ninguna duda: estaba hecho especialmente para ella. En los armarios de tu tía, doña Letizia, y de su madre, reposan importantes creaciones del modisto y, durante décadas, este ha sido un gran aliado de estilo para la Familia Real Española. La sobrina de los Reyes ya se había decantado anteriormente por el diseñador, concretamente con motivo de la puesta de largo de Margarita y Carlota de Alcocer, en octubre 2019. No obstante, aquel sencillo vestido rojo poco tiene que ver con los ejemplares de alto impacto que poco a poco consolidan a esta joven como referente.

Esta alianza con los creadores españoles es otro asunto de familia que Victoria quiere preservar, una tradición que la Reina defiende cada vez que puede y que la ha conectado con la hija de su cuñada más de una vez; la más reciente, el 15 de marzo, cuando esta asistió a la presentación del cartel de la Feria de San Isidro 2022 con un impresionante traje de lentejuelas que dejó a todos sin palabras. Se trata de un dos piezas de sastrería, de la autoría de Bleis Madrid, con estampado de raya diplomática elaborado con paillettes blancas y negras, compuesto por una blazer de hombreras pronunciadas sin solapas y un pantalón recto a juego. "Estaba fabulosa" - afirma Cristina Reyes y prosigue a vaticinar el prometedor futuro de la joven royal - "Si sigue cuidando tan bien su imagen y sigue vinculada al mundo de la moda, imagino inculcado por su padre, que sabe bastante del tema, no me queda la menor duda que se puede convertir en un referente de estilo".

Ha nacido el 'efecto Victoria'

Tan solo tres días antes, doña Letizia había estrenado un primaveral traje de color lila de la misma firma. Y es que les sientan como anillo al dedo a ambas. La hija de la Infanta ya había confiado en Blanca Bleis para un evento el pasado mes de noviembre. Cuando aún no eramos conscientes al completo de su potencial, nos sacudió con un favorecedor dos piezas de terciopelo rojo que confirmaba su poder de influencia. "Siempre es un honor vestir a las mujeres Bleis Madrid, que se sientan seguras y elegantes con nuestros trajes", nos comenta su fundadora. Con casi 150 mil seguidores pendientes de cada uno de sus movimientos, Victoria se ha hecho un nombre por sí misma entre las chicas de moda, por mucho que ella no quiera reconocerlo. Las cifras son irrefutables.

Tras aparecer este mes en la portada de una conocida revista femenina luciendo unos espectaculares pendientes coral con semillas turquesa, de Lina1960, las ventas de esta firma sevillana se han multiplicado. Mila y Rocío, las hermanas que dirigen esta empresa familiar, dan fe de la existencia del 'efecto Victoria': "Sabíamos que iba a llevar alguna de nuestras piezas porque nos las habían pedido, pero no sabíamos cuántas ni cuáles. Sí se están vendiendo más y muy bien. Al final, es una chica que tiene muchísimo estilo, lo ha heredado de sus dos abuelas. Más allá de si es una cara bonita, realmente tiene algo especial."