Los básicos de Victoria de Marichalar para su cita con el arte: 'cropped top' y bolso de lujo La hija de la infanta Elena no se pierda la nueva edición de ARCOmadrid, a la que también acudirán los reyes de España

De feria en feria. Victoria de Marichalar no se pierde las muestras más esperadas del calendario cultural. La hija de la infanta Elena, que está consolidando su estatus de influencer e, incluso, ha fichado por la misma agencia de representación que sus amigas María Pombo y María G. de Jaime, estuvo en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF). Una ocasión en la que nos mostró su imagen de tendencia más atrevida con originales pantalones con plumas, zapatos-joya y un bolso ‘mosaico’. Ahora, su nueva cita ha sido la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid, cita en la que hoy también veremos a doña Letizia, quien consigue impactar con sus looks en este acto.

-ARCO se convierte en la cita VIP del momento

Mostrando su ombligo con una prenda de tendencia

Para visitar la feria de arte contemporáneo de Madrid, en la que no acudió junto a su novio, Jorge Bárcenas (este sí se encontraba con ella en el SIMOF de Sevilla), Victoria de Marichalar ha querido definir su estilismo a través de básicos que, sin embargo, gracias a pequeños detalles no resultan aburridos y nos evidencia que sabe qué le favorece y cómo puede logar un look final de impacto. Como prenda principal, vemos que lleva un abrigo muy largo en color negro, con anchas solapas y doble botonadura. Una apuesta muy fácil de combinar que luce sobre un cropped top blanco de canalé que deja al descubierto parte de su vientre.

Un bolso que lo cambia todo

Conjugado con el corte oversize y color de su abrigo, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar también muestra unos pantalones wide leg, cuyo bajo apenas permite ver unos botines al tono con tacón cómodo. Sin embargo, hay un complemento que rompe con el minimalismo y sobriedad de su imagen, su bolso. En concreto, se trata de un clásico de la casa Loewe, el Balloon; que ella ficha en color beis y negro, así como anagrama en relieve. Su precio, 1.850 euros.