Victoria de Marichalar conecta con los Beckham con unos pantalones de 15 euros El look de la sobrina de los Reyes para hacer turismo en Florencia esconde una inesperada relación con esta conocida familia

El 2021 fue año de cambios para Victoria de Marichalar. Comenzamos a ver más de ella cuanod hizo públicos sus perfiles en redes sociales e incluso fuimos testigos de su imponente debut de alfombra roja, en el cual nos dejó sin aliento con su vestidazo de terciopelo azul. A ello le siguieron más looks de impacto, como el diseño plateado de lentejuelas que vistió en su segunda red carpet, y poco a poco consiguió colarse en la lista de las mujeres más elegantes de España, concretamente en el séptimo puesto. No sorprende, por tanto, que ahora cada uno de sus estilismos sea noticia e inspiración para amantes de la moda, aunque sí nos ha tomado desprevenidas la conexión de su último conjunto de street style con el clan Beckham por un pantalón estampado de Zara.

VER GALERÍA

- Los reyes Felipe y Letizia lideran la lista de los españoles más elegantes

El lookazo de turista de Victoria de Marichalar

En su día a día, Victoria prefiere no complicarse con fórmulas de estilo enrevesadas y por ello suele echar mano de esos básicos de fondo de armario que nunca fallan en conjunto con otras piezas más llamativas pero sutiles, que establezcan un balance entre sencillez y modernidad. Ha sido el caso de este lookazo de turista que ella misma ha querido presumir en redes sociales durante su breve visita a Florencia, un conjunto tan cómodo como estiloso que no tardaremos en copiar. Para conseguirlo, ha partido del clásico abrigo camel de paño que enamora a royals y expertas por su versatilidad y elegancia, seguido de un jersey liso en color negro de cuello vuelto.

VER GALERÍA

- El año en el que Victoria de Marichalar acertó con las tendencias de belleza más buscadas

Pantalones estampados y complementos de lujo

Era de esperarse que la sobrina de los Reyes rompiera con los patrones sencillos de esas dos primeras piezas para fijar un innovador contraste, como ha hecho anteriormente al combinar, por ejemplo, sus blusas románticas con vaqueros de tonos potentes. En este caso, ha escogido un colorido pantalón a cuadros de bajo split, de Zara, que ha generado un efecto de piernas infinitas y a su vez nos ha permitido distinguir sus zapatillas Air Jordan 1 Volt Gold, de Nike. Para rematar, Victoria ha seguido la misma tónica al momento de escoger sus accesorios: un minibolso Speedy, de Louis Vuitton, con monograma y asa a contraste en llamativo turquesa y unas gafas cat eye oversize con ardiente adorno de llamas, de Prada.

VER GALERÍA

- Mia Regan copia a Victoria Beckham los pantalones 'split' que hacen piernas infinitas

Conexión con los Beckham por un pantalón de Zara

El hecho de que los pantalones flare de Victoria de Marichalar formen parte del catálogo del gigante de Inditex ya es suficiente motivo para llamar nuestra atención, pero si a eso le añadimos que se encuentran rebajados y que la primera en llevarlos fue la modelo Mia Regan, novia de Romeo Beckham, estamos ante todo un hito de estilo. La nuera de Victoria y David Beckham está más que familiarizada con el Made In Spain, pues no es la primera vez que posa para una campaña de moda nacional; en el pasado, también ha colaborado con Bershka y Bimba y Lola. La mala noticia es que, si bien este popular diseño a cuadros naranja con abertura en el bajo estaba rebajado de 29,99 a 15,99 euros, en España no quedan existencias por el momento.