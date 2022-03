Rodeada de estrellas y junto a su padre: las 72 horas de Victoria de Marichalar en el Olimpo de la moda

¡Imparable! Victoria de Marichalar se ha propuesto conquistar el mundo de la moda desde que comenzó, inesperadamente, su conversión a influencer. Sus últimas apuestas de estilo han alcanzado en cuestión de minutos la categoría de 'viral', desde aquel pantalón sastre con plumas hasta el look de Zara que la conectó con los Beckham, y cada publicación en sus redes sociales se cuela inmediatamente en las portadas de los medios más importantes. De la noche a la mañana, la madrileña de 21 años ha conseguido adentrarse en el exclusivo terreno del lujo al punto de ser una de las estrellas de la pasarela Paris Fashion Week. En compañía de su padre, ha emprendido este lunes un viaje a la capital francesa que pone en evidencia su recién estrenado estaus de icono.

Un plan de lujo para padre e hija en París

En julio de 2021, Victoria de Marichalar hacía su gran debut como espectadora de la pasarela parisima de la mano de Jaime de Marichalar, quien forma parte del órgano de administración de Loewe, propiedad del grupo LVMH. Fue con motivo del desfile de Alta Costura de Dior que la sobrina del rey Felipe VI introdujo su nombre en la lista de asistentes VIP de los eventos de lujo francés, poco antes de hacer público su perfil en redes sociales y abrirse camino como influencer casi sin quererlo. Y es que la maison ha vuelto a contar con ella este martes 1 de marzo para la presentación de su colección Otoño/Invierno 2022-2023, una entrega futurista que fusiona detalles deportivos con los sellos distintivos de la marca, siendo este tan solo uno de los varios compromisos que han trasladado a Victoria desde Madrid hasta la ciudad de la moda y el amor.

Con su look, Victoria de Marichalar ha reflejado precisamente esa estética relajada plasmada en la nueva entrega de la maison, decantándose un top corto de borreguito, unos pantalones anchos de traje beige con innovador detalle de tiras atadas al tobillo y una chaqueta en tono crudo de tipo Bar, la clásica silueta con la que Christian Dior impuso el New Look en los años cincuenta. En cuanto a los complementos, ha preservado esa elegancia normcore con su bolso Lady Dior de discreto color burdeos, diminutos pendientes dorados, collar de eslabones finos y el pelo recogido en una ceñida coleta alta. A pesar de la sencillez del conjunto, este sería uno para la historia, pues ha quedado inmortalizado no solo en sus posados en solitario sino en una inesperada instantánea que tardó tan solo unos segundos en dar la vuelta al internet.

El selfie del que todos hablan

El reloj marcaba las tres de la tarde cuando Victoria, justo a la salida del desfile de Dior, compartía esta impactante fotografía con nada más y nada menos que Rihanna. La intérprete de Diamonds y fundadora de Fenty Beauty ha acaparado numerosos titulares estos últimos días por su sonado embarazo, por lo cual resulta innegable su condición de invitada estrella en las jornadas de moda parisina. Tal es el alcance actual de la hija de Jaime de Marichalar que, ante las miradas espectantes de decenas de fotógrafos, ambas decidieron posar para un íntimo selfie de recuerdo, que Victoria aderezó con la frase "Paris, qué ganas te tenía!✨❤️".

No sorprende que ahora frecuente a la flor y nata de la industria del lujo, puesto que ella misma ha fichado recientemente por la agencia Soy Olivia, que también representa a Gracy Villarreal y a sus amigos María García de Jaime y Tomás Páramo, todos influencers de peso en el panorama español. Su procedencia, elegante estilo y estilizada figura han hecho de la sobrina del rey Felipe VI toda una chica de moda, con casi 125 mil seguidores observando cada uno de sus movimientos.

Una exquisita comida con Gala González en la Ópera

Este miércoles 2 de febrero Victoria confirmó en redes que todavía se encuentra en la capital, mas no acudió a ninguna cita de moda. Coincidió por la tarde con la influencer Gala González, también invitada a múltiples eventos, en el legendario Café de la Paix que está ubicado justo en frente de la Ópera Garnier, recinto donde Chanel siempre realiza sus desfiles. Las amigas se pidieron un par de ensaladas de la casa (corazón de lechuga romana, aguacate, gambas, guacamole con tofu, huevos de codorniz y pomelo, aliño de Yuzu y aceite de trufa blanca) y un sandwich club de pollo a la francesa, tomate, lechuga, huevo y bacon, que acompañaron con agua y vino blanco. Si quieres ideas sobre qué hacer en tu próximo viaje, queda claro que ella podría ejercer de guía turística sin ningún problema

Quién no quisiera degustar una comida con sus amigas en este mítico café construido a mediados del siglo XIX bajo el lujoso estilo Imperio. El Café de la Paix fue declarado sitio de interés por el gobierno francés por su espectacular decoración, -con fuerte presencia del verde Napoleón, esculturas clásicas y detalles ornamentales en dorado- a la vez que por haber sido un lugar de encuentro para clientes famosos durante la Belle Èpoque, como Chaikovski, Émile Zola y Guy de Maupassant, siendo escenario incluso de muchas pinturas impresionistas de la época. ¿Te lo apuntas para tu siguiente visita a París?

Fiel a su fórmula: complementos potentes y básicos atemporales

Llegada la tarde del jueves, un día después, Victoria se apuntó a la original presentación de la más reciente colección de calzado y bolsos de Roger Vivier, ambientada bajo la temática de un salón de té antiguo o una especia de casa de muñecas clásica. Según pudimos ver gracias a un vídeo publicado por la misma royal, en la sala abundaban complementos coloridos y bañados en texturas felpudas que recreaban las siluetas típicas del sello francés.

En cuanto al look seleccionado, apostó una vez más por un top corto blanco, pero con cazadora ochentera de cuero y vaqueros anchos negros, conjunto para el cual su bolso naranja fluorescente, de Vivier, supuso el broche de oro, un necesario golpe cromático. Esta ecuación se ha consolidado como acierto seguro para la hija de la infanta Elena, que aunque sobre la alfombra roja se decanta por el brillo en sus dosis máximas, busca un equilibrio con piezas atemporales y accesorios de alto impacto en sus estilismos de día.

Repasamos su primer día en París: Victoria de Marichalar, presente en los desfiles más mediáticos

Este lunes 28 de febrero tuvo lugar el esperado espectáculo de la firma Off-White, un homenaje póstumo al diseñador Virgil Abloh que falleció el pasado mes de noviembre. Compartiendo front row con Carla Bruni y Rihanna (el selfie se hizo esperar 24 horas), allí estaba la hija de la infanta Elena, quien al conocer la noticia de la muerte del diseñador hace casi seis meses publicó una fotografía de ambos en una presentación de Louis Vuitton, casa de la que también era director creativo. Al regresar del desfile, Victoria Federica no dudó en compartir con sus seguidores el look seleccionado para la ocasión, un estilismo de corte urbano con sudadera cropped, pantalones cargo y el cinturón más viral de 2018. Se trata de un total look de Off-White, muy distinto al que luciría al día siguiente en Dior, que remató con sus confiables zapatillas Nike AirForce1. Eso sí, el abdomen al desnudo prevalece como tendencia en cada uno de estos posados, siguiendo la estela de otras trendsetters, como Zendaya o Rosalía.

El desfile reunió en el Palacio de la Bolsa de París a las míticas supermodelos de los 90 -entre ellas Helena Christensen, Naomi Campbell y Cindy Crawford- con otras top models de la actualidad (Gigi Hadid, Karlie Koss, Kaia Gerber...) para dar vida al imaginario de Abloh titulado Spaceship Earth: An ‘Imaginary Experience', cuya estética vanguardista se inspira enteramente en las ideas que dejó el mismo diseñador escritas en distintas conversaciones de Whatsapp. Los invitados fueron congregados a su vez para un segundo homenaje al día siguiente; es decir, en la mañana del martes 1 de marzo.

Caviar con Cindy Crawford y Kaia Gerber

A las doce y media del día, un selecto grupo de 'amigos de la casa' tuvo el placer de disfrutar un almuerzo en el restaurante preferido de Virgil Abloh, Caviar Kaspia, que fue reimaginado bajo el concepto futurista de la colección Otoño/Invierno 2022-2023 de la marca, cuyo logo característico invadió cada servilleta, copa o vajilla. Situado en la Plaza de la Madeleine, en el exclusivo Distrito VIII de París, este local abrió sus puertas a los invitados de Off-White, entre los que sí pudimos ver a Cindy Crawford y a su hija Kaia, aunque no hay certeza de que Victoria de Marichalar haya podido acudir. Apenas dos horas más tarde, a las 14h30, tenía comienzo el desfile de Dior en el Museo Rodin, que se encuentra a una distancia de 10 minutos en coche desde la plaza.

No se sabe a ciencia cierta, pero se puede intuir que tanto Victoria como su padre se estarían hospedando en una zona céntrica, en las proximidades del Sena y dentro de los distritos VII y VIII, al ser esta el área donde tienen lugar la mayoría de los eventos en el marco de la Semana de la Moda de París. Habrá que esperar todavía para saber si la nieta de Juan Carlos I tiene algún otro compromiso de lujo pendiente, pero es probable que permanezca en la ciudad hasta la última jornada de citas. Este viernes 4 de febrero se celebrará el desfile de Loewe, firma en la que trabaja Jaime de Marichalar.

