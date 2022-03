Victoria de Marichalar, la mejor embajadora de la colección 'sport' más anticipada de Zara

Las royals suelen ser fuente de inspiración para las seguidoras de tendencias más elegantes, aunque en ocasiones -por su rol protocolar- pecan de una sobriedad casi inquebrantable que sí han podido esquivar las nuevas generaciones de sangre azul. Entre ellas, como representante española, se encuentra Victoria de Marichalar, que estos últimos meses nos ha tomado por sorpresa con sus combinaciones de moda asequible y complementos de lujo a su vez que ha impactado en cada uno de sus contados posados sobre la alfombra roja, gracias al apoyo de legendarios diseñadores nacionales. Así ha vuelto a construir su más reciente look de calle, empleando sus accesorios predilectos, básicos minimalistas y una gabardina de Zara muy distinta a las demás.

Una fórmula infalibre en el street style de Victoria

Cuando no está causando impacto en mediáticos eventos de gala con sus vestidazos made in Spain de terciopelo, aberturas o lentejuelas, la hija de la infanta Elena se dedica a mostrarnos su faceta de estilo más cotidiana, en la que predominan los tops cortos, vaqueros anchos, bolsos icónicos de lujo y las deportivas que adoran los coleccionistas. Su último look para un paseo por Madrid es precisamente reflejo de ello. Victoria ha puesto en evidencia su fusión entre la modernidad y el clasicismo con una camiseta cropped sin mangas, jeans negros de tiro alto, zapatillas Air Jordan 1 Volt Gold (sus favoritas), una gabardina clásica y su inseparable flag blag acolchado con asa de cadena, de Chanel.

La colaboración de Zara más esperada, ahora en su armario

El gran protagonista del look realmente es su trench de mangas abullonadas, que en principio podría resultar un modelo tan esencial como clásico, inspirado en los diseños de toda la vida que usaban los soldados para protegerse del temporal en tiempos de guerra, a principios del siglo XX. Al darse la vuelta, Victoria desvelaba la procedencia de esta pieza gracias al logo estampado en formato 'XL' en su espalda. Se trata de la prenda de abrigo estrella de la disruptiva colección que Zara lanzó con la firma de boxeo Everlast el pasado 2021, aunque por rápido que busques no lo conseguirás en su web. Hace meses que no se encuentra disponible.

En lugar de crear una colección destinada a llevar en casa o para hacer deporte, el gigante español ha ido más allá con esta colaboración, creando prendas claves de fondo de armario con inspiración comfy y sport. Entre ellas encontramos una sudadera oversize con logotipo bordado, camisas clásicas a rayas de estilo masculino o el trench de mangas abullonadas que ha escogido la misma Victoria. A este nuevo confort que llegó a nosotros en esos solitarios meses de confinamiento, en los que reflexionar sobre la importancia de estar cómodos y seguros resultó clave, la nieta de Juan Carlos I le da un giro con básicos de moda normcore, la tendencia que aboga por el absoluto minimalismo o la 'anti-moda' y mantiene su auge entre las expertas a pesar de la actual supremacía del brillo.