Kate brilla con su vestido esmeralda de inspiración asiática La duquesa de Cambridge ha impactado una vez más en la Royal Variety Performance, evento donde ha lucido memorables looks de gala estos años

La gala benéfica Royal Variety Performance es una de las pocas ocasiones anuales que nos garantizan un deslumbrante look de alfombra roja por parte de la duquesa de Cambridge. En cada edición, sustituye su habitual indumentaria de trabajo (blusas con detalles románticos, faldas plisadas y americanas en colores potentes) por vestidazos de encaje o brillos propios de una futura reina consorte. Si bien el año pasado no pudimos ser testigos de tal momento a causa de las limitaciones por el coronavirus, Kate ha regresado esta noche por todo lo alto con un diseño bañado en lentejuelas esmeralda que transportó inmediatamente a Asia.

VER GALERÍA

- Vestido reciclado y joyas de Diana: Kate Middleton brilla en el Royal Albert Hall

¡Imposible pasar desapercibida! Se atreve con el verde esmeralda

Un espectáculo de tal magnitud, que ha contado con presentaciones de Ed Sheeran, Sir Rod Stewart y el mismísimo Circo del Sol, merecía un look a la altura, de esos que solo Kate puede ofrecer. Se ha decantado nuevamente por un diseño plagado de apliques de pedrería y lentejuelas, aunque en un formato más discreto de aquel vestidazo 'Chica Bond' de escote profundo que llevó el pasado mes de octubre. Este ejemplar de cuello redondo y mangas largas está confeccionado en color verde esmeralda y presenta ribetes decorados, al igual que un cinturón incorporado. En cuanto a los complementos, consiguió el equilibrio con un clutch verde, salones al tono, de Emmy London, y unos sutiles pendientes 'candelabro' de oro vermeil, firmados por Missoma, que la Duquesa había llevado hace dos años en un viaje al sur de Asia, donde también estrenó este deslumbrante vestido.

VER GALERÍA

- El fabuloso vestido que ha convertido a Kate en princesa árabe por una noche

Ha transformado su vestido 'Mil y una noches'

Se trata de una creación de Jenny Packham, la misma diseñadora de aquella apuesta de cine y muchas otras que ha lucido la mujer del príncipe Guillermo desde que llegó a la familia real. Esta fue confeccionada específicamente para su visita oficial a Pakistán, en octubre de 2019, y no la había reciclado desde entonces. Con fin de acoplarse a la cultura, remató aquel look de gala con un fular tipo dupatta, complemento tradicional de algunos países de Asia que se lleva sobre el hombro. La pieza de gasa verde semitransaprente encajaba a la perfección con su vestido y presentaba un borde ondulado, adornos brillantes y bajo de flecos. Vemos que aquella noche se inclinó por un peinado semirrecogido, en línea con el estilo local, y accesorios maximalistas, mientras que hoy ha optado por llevar la melena suelta a un lado, como una auténtica estrella de Hollywood.

VER GALERÍA

- La verdadera razón detrás del vestidazo viral de lentejuelas de Kate Middleton

En 2019, cuando acudió a la Royal Variety Performance por última vez, la Duquesa estrenó una creación de Alexander McQueen con escote cuadrado rematado en forma de corazón que simulaba ser transparente al superponer un encaje negro sobre forro de color nude. Sin embargo, no se trata por ello de un look revelador o sensual sino más bien de una alternativa elegante que muestra un romántico híbrido de diferentes acabados en encaje, tanto de lunares, flores o líneas. Finalizó el look con un clutch negro y salones de terciopelo, ambos de Jimmy Choo, y sus pendientes de perlas con flores de nácar, de Erdem.