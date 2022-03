Doña Letizia rescata el impactante vestido del escote rejilla que fascinó a Penélope Cruz

Los Reyes han presidido esta noche el acto de entrega de la XXXVI edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, que en 2021 ha recaído en la historiadora y escritora estadounidense Anne Applebaum. A pocos días de haber entregado el título de Pueblo Ejemplar en Asturias de la mano de don Felipe y sus hijas, la reina Letizia ha reaparecido con un registro muy distinto del look casual de gabardina y botines moteros que llevó aquella mañana. Si bien se ha decantado, como es habitual de cara a esta cita, por la sofisticación que aporta el little black dress, lo ha hecho esta vez con el diseño de rejilla y flecos que ocupa un lugar primordial en lista de vestidazos negros infalibles.

El LBD que debía repetir

El Premio de Periodismo Francisco Cerecedo es uno de los compromisos más vinculados con la moda en la agenda anual de la Reina, pues en él podemos situar varios de sus estilismos más comentados, como el vestido de inspiración asiática que llevó con un falso bob o el diseño 'mini' de volantes blancos con el que presumió de piernas. Su elección de hoy no ha sido la excepción, pues ha recuperado un vestido tubo de alto impacto en color negro que cuenta con un dramático escote de rejilla, del que cae una cascada de largos flecos hasta la cadera. Curiosamente, estrenó esta creación firmada por Hugo Boss en diciembre de 2019 con motivo de otro de sus grandes eventos periodísticos, la entrega de los galardones Mariano de Cavia.

Destaca de su look beauty el maquillaje en tonos tierra, que cumple la función de resaltar la mirada y definir los pómulos, mientras que vuelve con su peinado a la melena suelta y lisa que no veíamos desde el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias. En cuanto a la sección de complementos, se ha inclinado por la fórmula total black con la ayuda de su bolso de mano negro con detalle metálico dorado, de Nina Ricci; los mismos salones negros de Manolo Blahnik que llevó aquella vez; pendientes de brillantes negros en cascada, de Tous, y su fiable anillo geométrico, de Karen Hallam.

Alerta tendencia: también se apuntaron Marta Ortega, Máxima y Penélope

No sorprende que haya pensado en este modelo concreto, pues hace apenas un mes Máxima de los Países Bajos estrenaba una pieza prácticamente idéntica, con escote de fishing net y flecos, que demuestra la influencia de doña Letizia en el armario de otras sofisticadas monarcas. Y no queda duda de que este diseño de rejilla también triunfa entre las actrices y expertas en moda, pues nada más y nada menos que Penélope Cruz y Marta Ortega han deslumbrado como invitadas este verano con vestidos similares; la primera, en el Festival de Venecia, y la segunda, en la boda de Pedro Bravo y Carlota Pérez-Pla, celebrada en Gijón. Tanto el look de la reina holandesa como el de la empresaria forman parte del catálogo de Valentino, mientras que el de la intérprete es una obra de Chanel.

Elegancia y clacisismo, sus dos claves en el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo

En esta cita con el periodismo, doña Letizia suele decantarse por vestidos sobrios en tonalidades oscuras, generalmente negro o azul marino, con algún 'extra' especial, ya sea un bordado floral, aplique en relieve o abertura sutil en la falda. A pesar de seguir una misma línea de estilo en estas entregas, alterna entre sus diseñadores preferidos e incluso ha introducido alguna firma nueva en su armario con tal motivo. En 2020, se decidió por una creación minimalista de cuello caja y mangas francesas, de Armani, que también había vestido anteriormente. Curiosamente, lo conjuntó con el clutch knot de Bottega Veneta que llevó el pasado viernes a la gala de los Premios Princesa de Asturias y que usó para complementar su vestidazo de rejilla en 2019.

