Máxima impacta con su vestido de rejilla y flecos al que acompaña una anécdota

Hace justo una semana, Máxima de los Países Bajos participaba en el Prinsjesdag, también conocido como Día del Príncipe. Una celebración marcada por la tradición que se celebra cada tercer martes de septiembre y que supone a la apertura del Parlamento, donde no falta un discurso por parte del Rey. Acontecimientos en los que la Reina sorprendió al romper su pauta de estilo con respecto a las ediciones anteriores de esta cita, aunque sin olvidar los gustos de moda que le caracterizan. No obstante, consiguió que su look se hiciera viral como también lo logró ayer durante su participación en la conferencia del Rey Willem I sobre el espíritu empresarial en el Theatre Markant en Uden. En esta ocasión, rescató un innovador vestido con el que causó sensación también hace 4 años y al que acompaña la anécdota, pues doña Letizia tiene uno similar. Apuesta que es un ejemplo de su imagen más transgresora.

-Máxima se rinde ante la tendencia más salvaje de las royals

Sin duda, Máxima muestra su imagen más transgresora con su elección reciclada en Uden. En concreto, se trata de un vestido en crepé de seda negra que presenta un acabado de rejilla de macramé en el escote, mangas y bajo de la falda. Además, consigue un mayor impacto al incorporar flecos a modo de ribete. Para mayor estilización, la prenda, que lleva el sello de Valentino (firma a la que tiene especial cariño, pues fue la elegida para vestir en el día de su boda), se entalla estratégicamente en la cintura para evitar un linealidad y favorecer la forma natural del cuerpo. Como complementos, la Reina luce sus sandalias en ante con tira al tobillo, modelo Portofino 105 de Gianvito Rossi; así como la cartera de mano Bella en acabado satinado de la misma marca.

Lo estrenó en Italia hace 4 años

Máxima de los Países Bajo lució por primera vez este vestido el 22 de junio de 2017. En concreto, lo hizo para acudir a una clínica de fútbol en Roma, acto que formó parte de su Visita de Estado de tres días a Italia. Marcando la diferencia, optó por combinar esta creación con complementos bicolor, aunque el estilo de sus sandalias era similar al que lució este otoño y, además, eran de la misma firma. No faltó tampoco un abanico dadas las altas temperaturas.

-Flecos y escote rejilla: el look de alto impacto que no esperábamos ver en la Reina

Doña Letizia innovó con esta tendencia en 2019

La conexión entre royals es más que patente con esta apuesta de moda. Y es que la elección de Máxima recuerda mucho al transgresor vestido negro con rejilla y flecos que tiene doña Letizia. La reina de España encontró cómo innovar con este estilo al elegirlo para definir su look durante los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote en Madrid el 3 de diciembre de 2019. Combinó esta fascinante prenda muy novedosa en su armario, y que lleva el sello de Hugo Boss, con unos salones de Manolo Blahnik, la cartera de mano Knot de Bottega Veneta que tanto gusta a la realeza y pendientes de diamantes que pertenecen al lote de pasar.