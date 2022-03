Los Reyes comparten una velada de premios periodísticos con antiguos compañeros de profesión de doña Letizia

La periodista, historiadora, columnista y escritora estadounidense Anne Applebaum ha sido la protagonista de la velada en el Hotel Mandarín Oriental Ritz, una emblemática localización donde se ha celebrado el evento de entrega del galardón Francisco Cerecedo. Lo han presidido los Reyes como ya es tradición, y es una ocasión en la que la Reina suele apostar por looks de lo más virales y donde disfrutan de la compañía de algunos de los rostros más valorados de los medios de comunicación en nuestro país. Esta vez no ha sido diferente, doña Letizia ha apostado por un vestido midi negro de flecos y escote rejilla, del que cae una cascada de largos flecos hasta la cadera que aportan un aire espectacular y teatral al más puro estilo años 20. Un estilismo que ya supuso una auténtica revolución en el armario de la mujer del Rey cuando lo estrenó, lo que reitera su intención de arriesgar en este tipo de eventos que la devuelven a su etapa como presentadora televisiva, aunque ya había lucido este mismo diseño en un evento similar, hace ya dos años, en los Premios de Periodismo de ABC.

Los Reyes fueron recibidos a su llegada por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), Diego Carcedo, y el secretario general de la Asociación, Miguel Ángel Aguilar, entre otros. Tras este momento de bienvenida accedieron al Salón Real, y ocuparon su lugar en la mesa presidencial, desde donde presenciaron un breve concierto a cargo del violinista, Pablo Martos, que interpretó Chacona de Johan Sebastian Bach. Anne Applebaum recibió después el premio de manos del Rey, y durante su discurso ha asegurado que el verdadero periodismo "requiere mucho más que un vistazo al teléfono móvil. Requiere tiempo, esfuerzo, concentración, requiere informar de forma rigurosa y realizar un arduo trabajo editorial". Además, señaló la necesidad de que los profesionales "defiendan el interés público, de forma independiente, ahora más que nunca".

Por su parte, don Felipe ha hablado en castellano e inglés al dirigirse a Anne, y ha afirmado que le gustaría que recordásemos esta edición de los galardones como "aquella en la que la Asociación premió un trabajo que describía lo que estaba sucediendo en un mundo convulso, no solo como un mensaje de alerta sino, sobre todo, como un mensaje de concienciación y como un llamamiento a la unidad". Además ha agradecido a la premiada el "recordarnos el valor de estar y de trabajar juntos", sobre todo por unas" ideas y por unos principios universales", como la democracia, que "siempre requerirán de todo nuestro cuidado y a los que seguiremos dedicando toda nuestra atención".

El Rey es el presidente de honor de la Asociación de Periodistas Europeos, y está por tanto al frente de la ceremonia, que el pasado año se celebró en el Museo del Prado debido a las estrictas medidas sanitarias y que esta vez, en vez de volver al Palace, ha pasado a tener lugar en el Ritz, donde después de la entrega han cenado junto a la galardonada. El jurado de esta ocasión ha estado presidido por María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, e integrado por profesionales del periodismo como Rubén Amón, Diego Caracedo (presidente de la APE), Monserrat Domínguez y Pepe Fernández, entre otros. Vicente Vallés, ganador de la pasada edición, también ha formado parte del grupo encargado de tomar la decisión.

El jurado ha querido otorgarle el galardón a Anne Applebaum "por su labor de investigación y divulgación sobre el autoritarismo y los nuevos fenómenos populistas. Sus artículos en The Atlantic y anteriormente en The Economist, Evening Standard y The Washington Post son una referencia para entender los movimientos sociales y políticos de países europeos como Hungría y Polonia, donde están en cuestión algunos de los principios, libertades y valores intrínsecos a la Unión Europea". El premio está dotado de 24.000 euros, a parte de una medalla de bronce moldeada por Julio López Hernández.

El Rey ha tenido una semana ocupada y llena de compromisos, primero en Pamplona y después en Madrid, donde ha inaugurado esta mañana el Congreso Mundial de Gestión del Tráfico Aéreo "World ATM Congress", pero estos galardones suponen la vuelta al trabajo de doña Letizia después de su paso por Asturias con sus hijas. La Familia Real paseó por Somiedo el pasado domingo, antes de volver a Madrid. Las vacaciones de la princesa Leonor continúan hasta el próximo 29 de octubre, por lo que no tenía por qué coger el avión a Gales tan rápidamente y podría haber disfrutado de algunos días en casa junto a sus padres y su hermana, con quien la hemos visto presumir de una fantástica relación después de casi dos meses separadas.