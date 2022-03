Máxima impacta con un gran tocado de flores en homenaje a Frida Kahlo La reina de los holandeses ha repetido por tercera vez este vibrante look floral con un complemento hecho a medida en honor a la artista mexicana

En los últimos posados de Máxima de los Países Bajos, no ha faltado la anécdota. Ya sea por reciclar un impactante vestido de gala de hace más de 10 años o apuntarse a la tendencia más transgresora que ha llevado doña Letizia, sus looks han dado de qué hablar, y el de esta tarde no ha sido la excepción. Para inaugurar la exposición ¡Viva la Frida! Vida y arte de Frida Kahlo en el Museo Drents de Aasen, la reina de los holandeses ha querido rendir un homenaje de estilo a la memorable artista mexicana, quien hizo de los tocados florales uno de sus sellos distintivos.

Clacisismo con golpes de efecto

Imposible encontrar mejor motivo para rescatar este estilismo compuesto por un top de escote barco y mangas francesas en color fucsia y falda acampanada de corte trapecio con motivos florales en rosa, azul y violeta, ambos obra de Natan, su diseñador de cabecera. Con él, no solo reafirma el fenómeno del 'rosa Barbie' entre las mujeres estilosas de la realeza europea sino que se sumerge de lleno en la vibrante y colorida temática del encuentro, que busca celebrar el legado del surrealismo de Frida Kahlo. Remató el look con uno de sus modelos de calzado favoritos, los salones Plexi, de Gianvito Rossi, que incluyen un detalle de vinilo en el cual radica un truco de las royals para verse más altas y aguantar los tacones por horas.

Así lo ha llevado en cuatro ocasiones

La primera vez que vimos a Máxima presumir de este conjunto fue en 2016, con motivo de la celebración del Día del Rey, y lo ha lucido en cuatro ocasiones desde entonces. En un principio, escogió una pamela de color rosa palo que conectaba con el fondo liso de la falda para, un año más tarde, en Noordoostpolder, sustituirla por un sombrero pillbox con apliques de plumas en fuerte tonalidad fucsia, manteniéndose firme en su elección de calzado, los mismos salones de gamuza rosa y vinilo que ha llevado hoy. Le gustó tanto la combinación que en 2019 la recuperó con otro tocado a la manera de Jackie Kennedy, pero en color negro y tacones a juego.

Un tocado de flores para el homenaje

Si bien los complementos son el punto fuerte del armario de la reina holandesa, en ninguna de aquellas ocasiones anteriores había llevado este tocado floral, a pesar de ir perfectamente a tono con el estampado de la falda al simular su patrón primaveral en fuscia, violeta y azul opaco. Es por ello que hasta ahora se piensa que fue hecho a medida para el evento con fin de evocar el característico estilo de la pintora mexicana, que hizo de los tocados de flores uno de sus sellos estéticos personales y se ha convertido, desde su muerte, en un icono de la cultura pop.