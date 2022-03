El accesorio con el que Máxima ha transformado sus últimos looks: de clásica a moderna

La pasada semana, Máxima de los Países Bajos viajaba hasta Viena (Austria) para acudir al banquete con motivo del enlace matrimonial de Tatjana von Waldurg zu Zeil-Hohenems y Philipp Eisl. Allí, la Reina demostraba cómo sabe reciclar con acierto, pues recuperaba un vestido de gala que había estrenado hace 11 años. Una creación floral con escote asimétrico de Carolina Herrera que parecía nueva y que le sentaba igual de bien que cuando la estrenó durante un encuentro con la realeza europea con motivo del 70º cumpleaños de Margarita de Dinamarca en 2010. Sin embargo, en cuanto a sus looks de trabajo con los que le hemos visto últimamente, ha habido otra revelación de estilo, ya que ha elegido el mismo accesorio para modernizar un estilismo que, en principio, era clásico.

Prendas clásicas, pero con un cinturón lo cambia todo

En su calidad como presidenta honoraria de More Music in the Classroom, Máxima de los Países Bajos ha acudido a una reunión en el conservatorio HKU de Utrecht con motivo de un año del Convenio de Educación Musical. Como look, la Reina ha apostado por prendas clásicas como una chaqueta ligeramente cruzada de microestampado de pata de gallo en naranja y blanco y unos pantalones muy anchos a juego. Sin embargo, da un giro a su estilismo y logra modernizarlo gracias a lucir un ancho cinturón superpuesto. Además, al tratarse de un accesorio coordinado, la estilización de su figura es superior. Un gran broche floral y accesorios de piel marrón culminan su estilismo.

No hay que viajar mucho en el tiempo para descubrir este truco de estilo modernizador que consigue al superponer un cinturón a su estilismo. Así hizo en su look de trabajo previo al del día de hoy, concretamente, durante el lanzamiento el Main Matters Manifesto en La Haya el pasado 30 de septiembre. Para esta cita, Máxima apostó por una blusa con acabado brillante muy minimalista que acompañó de pantalones anchos. Además, incorpora unos pendientes largos de abalorios de Natan que impulsan ese efecto transformador que la Reina logra a través de sus accesorios.