La Reina rescata el vestido de flores transparente que la conectó con una supermodelo

Hoy, los reyes de España han viajado hasta Santiago de Compostela para celebrar la festividad de Santiago Apóstol y, por primera vez, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. El pasado año, don Felipe VI y doña Letizia participaron en esta celebración dentro de su gira autonómica por suelo nacional. El 25 de julio de 2020, la Reina estrenó un vestido camisero con llamativo estampado vegetal, de Pedro del Hierro. Una creación que figuraba entre las piezas de rebajas de aquella temporada y que no ha recuperado hasta el momento. En aquella ocasión, la combinó con sus infalibles salones destalonados, una alternativa perfecta a las alpargatas de cuña que tanto le gusta llevar durante el verano, y que este domingo ha vuelto a sacar del armario.

La primera vez que doña Letizia acudió a este acto como reina fue el 25 de julio de 2014. En aquella ocasión, llevó un vestido midi en color rosa empolvado, con bordados y manga transparente. Una creación que firmaba Felipe Varela y con la que había causado sensación internacional, pues fue su elección para acudir a la boda de los duques de Cambridge años antes. Para este 2021 en Santiago de Compostela, ha querido recuperar un vestido de Carolina Herrera que causó sensación el día de su estreno durante un encuentro en el Hotel Reconquista con los galardonados con un Premio Princesa de Asturias en 2017. Se trata de una creación en largo midi, falda acampanada, estampado floral y transparencias en el cuerpo y las mangas. Previamente, y aquí la anécdota que hizo viral esta apuesta, la supermodelo Karlie Kloss había llevado esta creación en su versión de noche, más largo y de cuello camisero. Y no es la primera vez que la Reina conecta con Hollywood a través de un diseño similar, pues ya había sido el turno de Nicole Kidman en 2017.

Para combinar su vestido, la Reina busca complementos en tonos a juego con las flores de su diseño y, además, también los ficha entre las propuestas de Carolina Herrera que ya tenía en su armario. Como bolso, luce el modelo Initials Insignia que estrenó a su llegada a Cuba (aunque luce el asa mucho más corta). Y, como calzado, se decanta por sus ya famosísimos slingbacks que tiene en numerososos acabados y colores. Esta vez, recupera los que tienen acabado de serpiente en fucsia. En cuanto sus pendientes, rescata sus piezas de Tous bicolor y también a juego con su estilismo. No falta tampoco su anillo de Karen Hallam.

Sus últimos estrenos se hacen virales

Aunque en los últimos meses doña Letizia está principalmente apostando por reciclar piezas significativas de su vestidor como ha hecho hoy, no se resiste a estrenar diseños que al momento se convierten en virales y con los que incorpora nuevas firmas a su armario. Así pudimos ver hace unas semanas durante la visita a la Feria de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid. Allí, lució un conjunto de top tipo capa y pantalón con bajo asimétrico, del sello On Atlas, cuyos diseños son confeccionados en España con tejidos naturales y ecológicos. En mayo, otro estilismos en blanco marcaba un antes y un después en su vestidor. Ocurrió en la inauguración de FITUR, donde la Reina lució por primera vez una creación de la firma de Inés Domecq, The I_Q Collection, un mono con grandes volantes en los hombros. Otra novedad que también generó infinidad de titulares fue su vestido con mensaje solidario de Ulises Mérida que lució durante una reunión de trabajo con el Patronato de la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción en la sede de Mutua Madrileña en el paseo de la Castellana de Madrid.