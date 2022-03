Nuria Roca nos propone un 'look esmeralda' para invitadas que prefieren los vestidos lisos

Ya podemos decir que las buenas temperaturas y el calor han llegado para quedarse, y con ellos las ganas por actualizar nuestro armario para seguir las tendencias más apetecibles de la temporada. Entre ellas, estamos viendo como las celebrities y las invitadas están apostando por looks con mucho color y fuerza (destacan el amarillo, el rosa o el verde esmeralda). También vemos cómo los pantalones campana están ganando terreno a los de corte recto, y que las prendas con cuadros vichy son todo un imprescindible para el próximo verano. Sin embargo, en cuestión de vestidos la elección se debate entre los diseños cortos y las propuestas largas.

- Los looks de colores para invitada que conquistarán a las mujeres más elegantes

Y cuando se trata de estrenar tendencias, Nuria Roca se convierte en referente para muchas españolas. Esta vez vuelve con una nueva propuesta que seguro te encantará. Si hace poco nos enseñaba cómo inspirarse en los años setenta para conseguir un look muy chic y bohemio o cuáles son mejores claves para combinar los pantalones paper bag, ahora su look de la semana es un vestido largo en color verde esmeralda. Una apuesta segura con la que acertar en cualquier evento al que asistir como invitada.

El verde esmeralda es un color en el que también confían desde Victoria Beckham a doña Letizia. La Reina lo ha lucido con estampados en más de una ocasión y es que realmente es una tonalidad que tiene todo a su favor para tenerla en cuenta, sobre todo en looks de invitada. Además de resaltar el bronceado, favorece a rubias, castañas y morenas y permite combinar con facilidad complementos de colores vibrantes o estampados llamativos.

- Tenemos las alpargatas de cordones más buscadas de Sara Carbonero

Como indicaba la propia Nuria en sus redes "Yo solita “con estas manitas y mi tejedora” me he hecho un megareportaje-momento-ego porque el vestido es maravilloso y porque, oye, que me he visto 🐵🤪...💚🖤💚🖤💚". Y es que hemos visto en numerosas ocasiones cómo la presentadora está acostumbrada a que sus más de 800 mil seguidores le pregunten cada día de dónde son las prendas que lleva. Por eso esta vez ha decidido adelantarse haciendo un reportaje fotográfico improvisado. Su prenda protagonista es un diseño de la nueva colección de Zadig&Voltaire y la chaqueta también es de la misma marca pero de temporadas pasadas. Combina el vestido con sandalias amarillas de tiras finas de Ginvenchy, bolso estilo de la firma Rixo y reloj y anillo de Cartier.

Comprar ahora en Farfetch