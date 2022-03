Vestido bohemio y mucho 'brilli brilli': Nuria Roca arriesga y gana

Todos los jueves, Nuria Roca se propone a demostrar en El Hormiguero su dominio de las últimas tendencias de temporada. En anteriores ocasiones, ha ratificado su pericia al combinar estampados contrastantes y, hace apenas dos semanas, nos daba una auténtica lección de 'colorterapia' mezclando tonalidades potentes en un mismo look. Está claro que la colaboradora no se cohibe en términos de estilo, pues lo ha probado todo: el animal print, lunares, estrellas, flores, motivos psicodélicos. Anoche, no solo ratificó este gusto personal sino que también ha tachado de su lista un terreno inexplorado, las lentejuelas, aventura para la que ha echado mano del vestido de primavera que sienta bien a todos los cuerpos.

Vestido 'mágico' de origen español

Para dar la bienvenida al fin de semana, Nuria Roca ha cambiado el traje de americana y pantalón por un diseño fresco y particularmente favorecedor. Hablamos del vestido midi fluido con cuello pico y mangas amplias, cuyos beneficios se duplican si viene en algún tejido estampado, como ocurre con el modelo Carolin, de la firma española Magnolya Collection (242 euros), elección de la presentadora para su cita televisiva. Su sutil escote hace énfasis en el pecho sin revelar demasiado, por lo que resulta apto para bustos grandes o pequeños, a su vez que estiliza el torso. Con su más reciente estilismo, esta reafirma su idilio con las marcas españolas, pues si bien en anteriores ocasiones la hemos visto lucir algún diseño internacional, lo frecuente es que en sus looks tenga protagonismo la moda nacional, presente aquí en su vestido y calzado.

Complementos para brillar o cómo ahorrar en ropa

En un nuevo 'arriesga y gana', la presentadora ha querido añadir algo de chispa (literalmente) a su estilismo con accesorios de estética cowboy en su versión más 'disco'. Se ha decantado por unos botines western en piel metalizada rojiza, de Chie Mihara, y un chaleco dosmilero de lentejuelas a tono, de Zadig&Voltaire. ¿Querías un truco para ahorrar en ropa? Nuria Roca pone a prueba la antigua táctica de sumar elementos concebidos para ambientes festivos o nocturnos a prendas típicamente diseñadas para lucirse de día. Una vez que lo intentas, no hay vuelta atrás.