Bárbara Mirjan y Alejandra Domínguez marcan la diferencia con sus looks de invitada

Hace exactamente una semana pudimos ver un desfile de elegantes invitados en el emblemático Palacio de Liria con el motivo de la celebración de la boda de los condes de Osorno en el que no faltaron los elegantes vestidos y las pamelas y tocados que acompañan como accesorios casi imprescindibles en una boda de mañana como la que se celebró el pasado sábado. Allí pudimos ver como Belén Corsini se convirtió en condesa de Osorno con un imponente vestido en tul de plumeti de la firma Navascués. Además de los impecables novios, este evento nos dejó algunos looks dignos de inspiración como el de Inés Domecq con un vestido de su propia firma en azul cielo y con solapas XXL de The IQ Collection, el vestido blanco con siluetas de flores firmado por Jorge Vazquez que lució Bárbara Mirjan o el original look de Alejandra Domínguez con un original traje sastre de inspiración ochentera firmado por el diseñador sevillano Antonio García. Hoy, Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart han vuelto a reunirlas para conocer sus gustos como invitada.

La elegancia en blanco y negro

Y es que estas dos mujeres también han sido invitadas al bautizo de Rosario Fitz-James Stuart, hija de los duques de Huéscar. Y precisamente, sus elecciones de moda vuelven a marcar la diferencia por razones muy diferentes. En cuanto a la modelo Alejandra Domínguez, ella ha querido definir su imagen con la siempre elegante dualidad del blanco y negro, distanciándose de las elecciones con estampados que han dominado las apuestas de moda de las presentes a esta celebración. Sencillez que se también distanciaba de su conjunto de estilo arlequín del pasado sábado. En esta ocasión, elige un sencillo vestido camisero en largo midi, que acompañó de sandalias con plataforma, de Saint Laurent, y bolso 2.55 de Chanel, todo un clásico.

Un original patrón para un look con personalidad

A pesar de que Cayetano Martínez de Irujo no ha podido asistir por razones de salud, su pareja, Bárbara Mirjan, sí que ha acudido al bautizo de la pequeña Rosario. Ella sí que ha querido apostar por un diseño estampado al igual que muchas de las invitadas. Sin embargo, un detalle lo hacía único. En concreto, se decantó por una creación de Rocío Peralta (diseñadora especializada en trajes de flamenca) que simulaba un mantón de Manila tal y como quedaba patente en el bajo rematado con flecos de esta propuesta en color rojo y blanco. En su caso, elige como calzado unas elegantes sandalias de tiras en color dorado. Muy llamativos son sus pendientes en tamaño XXL.