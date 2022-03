Belén Corsini se convierte en condesa de Osorno con un imponente vestido de corte imperio

Después de tres años de discreta relación y tras el anuncio de su compromiso en septiembre de 2020, Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart se dieron el 'sí quiero' en el Palacio de Liria donde también se casaron sus cuñados, los duques de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, en 2018. El emotivo enlace se celebró al aire libre en los jardines de estilo francés de la residencia. Y aunque la cermonia de los Condes de Osorno fue mucho más íntima debido a las restricciones, el vestido de la novia se esperaba con máxima expectación. Desde ¡HOLA! avanzamos que estaría firmado por Navascués, la prestigiosa firma nupcial en la que ya se fijaron otras aristócratas como Lulu Figueroa o actrices españolas como Dafne Fernández. Y finalmente, con el posado oficial de los novios, despejamos el secreto mejor guardado de la boda.

Un vestido de cuento de hadas

Echando la vista atrás y analizando su estilo personal, no era difícil predecir que Belén Corsini pondría en valor la sencillez por encima del ornamento para hacer gala de una estética elegante sin añadidos vanguardistas. La aristócrata ha confiado en la eterna silueta imperio, realizada en georgette pesante de seda natural con doble falda y enagua en satín con remate bordado y mangas abullonadas. La larga cola -que deja a su paso el vestido- es independiente del mismo y está confeccionada en tul plumeti bordado sobre gazar. El velo, otro elemento tradicional del traje de novia, es de tul plumeti con aderezo de joya de familia. Aludiendo a la sobriedad que la caracteriza, la condesa de Osorno se decantaba por un look de belleza sencillo con un maquillaje luminoso a cargo de Álvaro Talayero. Asimismo, la novia prefirió incluir otras importantes joyas de la Casa de Alba, como los pendientes, pero no adornar el peinado con una tiara, dejando que su vaporoso vestido de ensueño hablase por sí mismo.

El vestido de la novia se ha mimetizado a la perfección con el fantástico entorno primaveral donde la pareja se ha dado el 'sí quiero', incluso vemos pistas que podían revelar de antemano la elección nupcial de Belén Corsini, como el cuello de tul bordado de las niñas del cortejo, que es el mismo tul que lleva ella en la cola de su vestido.

El concepto detrás del vestido de Belén Corsini

Cristina Martínez-Pardo, la fundadora de Navascués, confía en los pequeños detalles para marcar la diferencia: jugar con los cortes, escotes, tejidos y bordados con fin de un carácter especial a cada diseño de la firma. Trabajar con la novia, nos cuenta ella misma, ha sido un placer: "Belén es una inspiración en sí misma. Basta con hablar con ella para descubrir qué es lo que quiere. Sabe perfectamente qué es lo que le sienta bien". El vestido elegido para el día de su unión con Carlos Fitz-James Stuart es un espejo tanto de la personalidad de la novia como del entorno donde la pareja se ha dado el 'sí quiero'. Ante las restricciones impuestas por la situación sanitaria, los condes de Osorno han preferido celebrar su boda en los jardines, influencia que se percibe en el romántico modelo que luce Belén. Sin duda un look que servirá de inspiración para las futuras novias españolas.

