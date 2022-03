El mismo tul bordado, el precioso detalle que unió a los niños de arras con Belén Corsini

El recinto, los invitados, el vestido de la novia... todos son elementos imprescindibles que vienen a nuestra mente cuando pensamos en una boda, pero es uno en particular el que añade un toque potente de diversión al enlace soñado por cualquier pareja. Los pajes y las damitas prestan su especial colaboración ejerciendo un papel crucial que incluso repercute en sus estilismos. Si bien lo frecuente es hablar detalladamente de las invitadas mejor vestidas, olvidamos que, con sus looks, los niños de arras establecen una sintonía con la estética de la boda, al ser un engranaje clave de la ceremonia. Para que la ceremonia fuese perfecta, Belen Corsini y Carlos Fitz-James Stuart han conectado la vestimenta de sus miniayudantes con el resto de componentes del que ha pasado a ser el día más especial de sus vidas. No solo en color iban a juego, sino que podemos adivinar que en el cuello de los vestidos de las niñas se utilizó el mismo tul bordado que mostraba la condesa de Osorno en su cola.

Adea y Jacobo, hijos de Jacobo Fitz-James Stuart y Asela Pérez Becerril

Al enlace, como es normal tratándose de un asunto familiar, ha acudido otra pareja que se ha dado el 'sí quiero' en el Palacio de Liria: Jacobo Fitz-James Stuart y Asela Pérez Becerril. La pareja ha asistido a la ceremonia con sus hijos, los cuales aceptaron la importante tarea de ejercer de paje y damita para los Condes de Osorno. Asela, nacida 2012, luce un dulce vestido de corte Imperio, la misma silueta que ha escogido Belén Corsini para su vestido nupcial, poniendo en evidencia la conexión entre la novia y su pequeño equipo. El traje escogido para Asela queda rematado por un cuello de volantes con flores bordadas y, como calzado, la damita lleva unas bailarinas blancas.

Por su parte, Jacobo, nacido en 2015, sigue la línea trazada por el estilismo de su hermana, que oscila entre lo vintage y lo silvestre. El uniforme de los pajes ofrece un giro moderno a la temática de la unión, al ser un conjunto de camisa blanca ligera con pantalones cortos en color crudo y unas zapatillas blancas de tela, que desplazan al calzado puramente formal de esta clase de celebraciones.

Los hijos de María del Carmen Moreno de la Cova Solís y Jovino Albear Pedregal

María del Carmen Moreno de la Cova Solís, prima hermana del novio, ha llegado al Palacio de Liria con su marido Jovino Albear Pedregal y los hijos de ambos. Estos pequeños, que pocos nervios debían de tener, se preparaban para hacer de pajes en el sonado evento. Los dos lucen el mismo look que Jacobo, el hijo de Jacobo Fitz-James Stuart y Asela Pérez Becerril, una combinación que establece un juego entre distintas tonalidades de blanco y crudo a través la camisa ligera, los bermudas y las deportivas blancas.

La presencia de los hijos de Inés Domecq y Javier Martínez de Irujo

Los hijos de la elegantísima invitada Inés Domecq y Javier Martínez de Irujo, Sol (nueve años) y Alfonso (siete años), también han participado como damita y paje, respectivamente, en el emotivo evento.