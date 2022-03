Kate recupera su imagen mas juvenil con 'skinny jeans' para felicitar la Navidad

Cuenta atrás para celebrar la Navidad y la llegada de christmas ha comenzado, incluso por parte de las diferentes Casas Reales. La pasada semana, conociamos la felicitación navideña de la española con la princesa Leonor y la infanta Sofía como protagonistas únicas (y con looks de tendencia) y, hace unos días, la de Carlos Felipe y Sofia de Suecia por el tercer Adviento. Ahora, son los duques de Cambridge los que también han querido mandar sus buenos deseos y lo han hecho a través de una tierna fotografía en la que aparecen posando para el objetivo de Matt Porteous en familia junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis. Una instantánea en la que Kate Middleton cambia de registro en comparación con 2019 y prefiere recuperar su imagen más desenfadada con básicos de fondo de armario.

La imagen de Kate con blusa romántica y skinny jeans

Siguiendo con el estilo desenfadado y apoyándose en esta combinación básicos de fondo de armario que protagonizó su felicitación navideña hace dos años, Kate Middleton muestra su imagen más desenfadada y juvenil con un look de tendencia en el que destacan sus pantalones, unos skinny jeans; es decir, unos vaqueros muy ajustados. Una prenda que es habitual en ella cuando acude sus actos más relajados o con guiño deportivo. Es más, Zara es una de las firmas a las que recurre para conseguir un modelo de este estilo con el que sentirse cómoda.

En este christmas, la Duquesa opta por combinar sus skinny jeans con un jersey de lana en color burdeos y una blusa con guiño romántico, pues posee el cuello elevado y ligeramente ondulado a modo de volante. Según el debate generado entre sus seguidores, podría ser la camisa Marguerite de la marca Sezane que llevó por primera vez durante su visita a Lake District en junio de 2019. En aquella ocasión, también la lució bajo un sueter y con pantalones pitillo. Culminó su look con chaqueta caqui, de Troy London; y botas con cordones, modelo Liegi de See by Chloé.

El vestido viral de 2019 que confirmó el efecto Kate

El estilo de Kate Middleton en su felicitación de 2019 fue muy diferente. Hace un año, la Duquesa quiso definir su imagen con un vestido estampado, un estilo que le gusta especialmente y que protagonizó hace unos días su look para acudir al espectáculo navideño Pantoland. Se trataba de un modelo cruzado en color azul de la firma Boden que estaba rebajado a 80 euros y que se agotó en muy pocas horas tras llevarlo ella. En esta ocasión, posó en familia frente al objetivo de Benjamin Wareing.

El look con básicos de 2018 que conectó con doña Letizia

En 2018, Kate Middleton lució en la felicitación navideña un look muy similar al de 2020. Para la ocasión, la Duquesa llevó una blusa blanca bajo jersey de punto con cuello redondo (en esta ocasión, en color verde musgo y de la firma Fjällräven) y pantalones vaqueros muy ajustados. De esta forma, dejaba a través de estos básicos que vieramos su imagen más casual, al igual que hacía doña Letizia en su christmas ese mismo año.

