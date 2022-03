Louis de Cambridge copia a sus hermanos con un abrigo 'made in Zamora'

La duquesa de Cambridge ha dejado claro a través de sus looks que la moda española tiene especial importancia en su vestidor. Le gusta especialmente y no se raro verla estrenar (o reciclar) diseños de Zara o Massimo Dutti, por ejemplo. Sin embargo, en este año marcado por la crisis sanitaria del coronavirus, Kate Middleton ha demostrado su confianza en otro sello made in Spain, Amaia Kids. Precisamente, sus mascarillas estampadas con los que acompaña sus looks en los últimos meses son de esta firma. Un sello que no le es extraño, pues ha encontrado en él creaciones perfectas para sus hijos. De hecho, Louis de Cambridge lució hace unos días un abrigo bajo este sello que ha sido fabricado, además, por la empresa zamorana Marae Kids.

Un día prenavideño en familia

En la tarde del pasado viernes, Kate Middleton y el príncipe Guillermo acudieron junto a sus tres hijos al espectáculo navideño Pantoland en el London Palladium de Londes. Para la ocasión, la duquesa de Cambridge estrenó un vestido estampado muy favorecedor con el que sorprendió sobre la alfombra roja. Sin embargo, no fue la única presente que hizo que su look fuera aplaudido, pues sus pequeños estaban ¡para comérselo! Precisamente, el benjamín, Louis, conseguía atrapar todas las miradas no solo por su ternura (y gran parecido con su abuelo materno), sino también por su ropa.

El abrigo azul que gusta a George y Louis de Cambridge

Para la ocasión, Louis de Cambridge llevó un elegante abrigo azul (93 euros) con el que conecta con su hermano, pues este lo ha llevado en diciembre de 2016 y 2017. Se trata de un diseño con doble botonadura confeccionado en lana austriaca en color Dutch blue (azul holandés) y con ribeteado en marino. Pertenece a la firma Marae, afincada en el municipio zamorano de Coreses; y ha sido adquirido a través de Amaia Kids, sello que fabrica en España, con tienda en Chelsea y tras el que se encuentra la donostiarra Amaia Arrieta (quien da nombre a la firma) y la francesa Ségolène Tresca. Por su parte, Charlotte de Cambridge también llevó un abrigo de hecho en Zamora durante su primer día de guardería en Willcocks Nursery School en 2018.

Sus looks para acudir a Pantoland

Además de su abriguito azul de Marae para Amaia Kids, Louis de Cambridge llevaba debajo un pantalón al tono y un jersey de punto burdeos con acabado en ochos, modelo Jamie de Thomas Brown (54 euros). Por su parte, su hermano lució un suéter de rayas horizontales en rojo y navy, de Thomas Burberry; y la princesa Charlotte prefirió llevar un vestido de cuadros marino y marrón, modelo Sveva de Nicoletta Fanna.

