Máxima estrena el vestido español que marca cintura y es perfecto para llevar con botas

En menos de 24 horas esta semana, doña Letizia y Kate Middleton conectaron sus vestidores al apostar por best sellers de temporada o vintage que llevan el sello de la firma española Massimo Dutti. La primera recuperó su falda asimétrica (muy similar al estilo de Rania de Jordania) que siempre combina de diferente forma, demostrando la versatilidad de esta pieza. Por su parte, la británica apostó por dos creaciones de temporada de potente diseño, un abrigo de cuadros y un jerséis de cashmere. Sin embargo, y como si hubiera fichado la estrategia de éxito de ambas, Máxima de Holanda también ha querido apuntarse al fenómeno de conseguir un lookazo a través de la oferta que presenta la marca de Inditex. En concreto durante el inicio del Acuerdo de Formación Musical en TivoliVredenburg (Utrech) al que acudía como presidenta honoraria de More Music in the Classroom, su elección es el vestido perfecto que estiliza y que puede combinarse con las tendencias del momento, como unas botas de caña alta.

VER GALERÍA

El nuevo look 'made in Spain' de Máxima... ¡tiene truco!

El potente vestido en largo midi que luce Máxima de Holanda tiene un efecto estilizador muy marcado. Y es que se trata de una pieza que se despega del cuerpo (sobre todo, en la zona de las mangas), pero que recupera un corte ceñido bajo el talle con lo que genera cintura de avispa. Con original cuello alto por delante y tipo camisa por detrás, Massimo Dutti, una de las firmas españolas que más le gusta, ofrece entre sus diseños este patrón como best seller de temporada, aunque el color rojo que se dispone es mucho más oscuro que el que lleva la Reina de los holandes que prefiere un tono mucho más vibrante visualmente. ¿Juega al despiste o ha personalizado su elección? El debate no se ha hecho esperar.

VER GALERÍA

Para combinar su vestido, Máxima de Holanda encuentra la mejor fórmula en acompañarlo con unas botas. De hecho, conecta con aquel look de doña Letizia en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid en 2018. Sin embargo, la Reina de España se decantó por un calzado de ante mucho más ceñido, que se distancia del modelo en piel que lleva su homóloga holandesa. En concreto, recupera un diseño en piel con tacón alto y ancho de Gianvito Rossi.

VER GALERÍA

Máxima de Holanda recupera su traje más poderoso con sus tacones de vinilo favoritos

Para completar su estilismo, Máxima pone especial énfasis en la coordinación para crear un total look en rojo, color que le fascina y le sienta especialmente bien. Para ello, rescata también de su vestidor un abrigo en esta tonalidad que presenta un bordado floral de estilo folk. Esta prenda, que se conjuga a la perfección con sus botas y su vestido, lleva el sello de Oscar de la Renta. Como detalle innovador, también lleva unos llamativos pendientes XXL con forma de serpiente, de los que se desconoce la firma actualmente. Por otro lado, busca un equilibrio estilístico a través de su bolso de mano, un complemento de diseño más relajado de la marca belga Delvaux.

Haz click para ver ‘El Armario de Máxima de Holanda’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!