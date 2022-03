Esta firma española podría diseñar el look de Cristina Pedroche para las campanadas La Condesa ha compartido un mensaje en sus redes sociales en el que aseguran que vestirán a la presentadora el próximo día 31, aunque podría tratarse de una 'inocentada'

Quedan poco más de 48 horas para que termine el año. Además de repasar los hitos que, en todos los terrenos, nos ha dejado 2019, son muchos los que se preguntan cómo será el look con el que Cristina Pedroche nos sorprenda en la noche de Fin de Año. Aunque la presentadora ha dado alguna pista en sus redes sociales, donde ha explicado cómo se prepara para presumir de cuerpazo en el gran día o cómo será parte de su maquillaje, todavía queda una gran incógnita por despejar: su vestido. ¿O tal vez sorprenda y apueste por un traje de chaqueta? Todo podría ser porque, según se deduce de un comunicado, la celebrity se habría decantado por La Condesa para su estilismo de Nochevieja de este año.

Hace solo unas horas la firma publicaba un pequeño comunicado en sus redes sociales en el que informaba que, tras unas filtraciones, habían decidido contar, de forma oficial, que ellos serían los encargados de confeccionar el look de la presentadora para las campanadas. Algo que, en realidad, no sorprende demasiado. Cuando Antena 3 (y la presentadora) compartió las imágenes en las que confirmaba que Cristina y Alberto Chicote serían, un año más, los encargados de despedir el año, ella lucía un espectacular traje de chaqueta de La Condesa. Un diseño combinado, salpicado de paillettes, que favorecía especialmente su figura. Sin embargo, aunque muchos han aplaudido la elección, otros se han preguntado si no se trataría de una inocentada, ya que el post fue publicado cuando todavía era 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes.

De ser correcta la información, La Condesa se sumaría a la lista de diseñadores en los que la presentadora ha confiado para la que es, sin duda, su gran noche. Charo Ruiz Ibiza, Pronovias (a los que eligió en tres ocasiones, en 2015, 2016 y 2017) o Tot-Hom pueden presumir de haberla vestido con sus diseños. Y de haber logrado viralizar sus looks, convirtiéndolos en los más comentados de los últimos tiempos. Esta firma, que se muestra orgullosa de confeccionar todas sus prendas en España, fue creada en 2010 por la diseñadora Marina Conde. Y aunque su andadura comenzó creando chaquetas para su marido y sus amigos, pronto conquistó el mundo femenino. Sus diseños, llenos de originalidad y creados con tejidos ricos, buscan resaltar y potenciar la figura de la mujer. ¿Su inspiración? Una aristocracia decadente en la que los dorados y un aire barroco son las protagonistas.

Aunque la firma no ha desvelado más detalles sobre la prenda que llevaría la presentadora, lo cierto es que dadas las creaciones que suelen formar parte de sus diseños, podría tratarse de un vestido tipo blazer. Una propuesta que en los últimos años ha conquistado a infinidad de celebrities y de modelos, con la que Cristina cambiaría de forma radical el estilo de sus looks de la noche de Fin de Año.