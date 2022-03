El look de trabajo con vaqueros de Meghan para desvelar sus primeras creaciones de moda Comparte el 'making of' de su colección de moda y lo hace con una imagen que reivindica el poder de los básicos

Tal y como os adelantábamos hace unos días, Meghan Markle debutará como diseñadora de moda por una buena causa. Nuevo reto profesional que la duquesa de Sussex presentará el próximo otoño a través de una colección cápsula de propuestas workwear a la que acompañarán fines solidarios para favorecer las actividades de la asociación benéfica Smart Works de la que es patrona desde enero de 2019 y que ayuda a que mujeres desempleadas y vulnerables recuperen su éxito laboral. Y a pesar de que se encuentra de vacaciones -periodo que le ha llevado de Ibiza a la Costa Azul-, no ha descuidado su proyecto y acaba de desvelar las primeras pistas de qué se podrá comprar en su línea de moda. Una oportunidad que, además, ha permitido ver a la imagen working de la duquesa de Sussex, que se acompaña de un básico de moda infalible, unos vaqueros.

En el perfil social que comparte con su marido, el príncipe Harry, Meghan ha compartido con todos sus seguidores un vídeo en el que se le ve trabajando durante el making of de la sesión fotográfica que desvelará las novedades que acompañan a su línea de moda (proyecto profesional para el que se ha asociado con los grandes almacenes británicos Marks & Spencer, así como con la cadena John Lewis, la marca Jigsaw y la diseñadora Misha Nonoo). En las imágenes, podemos adivinar un traje de chaqueta de corte recto y un vestido con falda a la rodilla, manga larga remangada y cinturón supuesto.

Diseños de corte clásico y que podrían etiquetarse como perfectos básicos de moda. Y que se puede ver cómo Meghan Markle ha querido que salgan perfectos en las fotos, pues ha ejercido de improvisada estilista con los looks que lucían las modelos. "Una iniciativa que apoya a Smart Works, el cual equipará a las mujeres que retornan al trabajo con la ropa necesaria para su actividad", precisa la duquesa de Sussex en uno de los vídeos que acompaña a su debut como diseñadora. "Lanzamiento de otoño", señala en el otro.

En cuanto al look de trabajo que lleva Meghan Marke, este se caracteriza por combinar básicos de fondo de armario con algunas de sus joyas favoritas. La pieza principal es un vaquero de corte pitillo y en color oscuro. Un diseño infalible que combina con todo y que, en este caso, acompaña de una nueva camisa de lino en azul cielo con estampado de rayas blancas y estilo boyfriend, de With Nothing Underneath (93 euros), según diversas informaciones; y salones de ante color nude. También para completar su estilismo, rescata de su joyero su pulsera de oro y tres piedras (ópalo, zafiro azul y diamante blanco) de Wwake (727 euros) y dos anillos de Pippa Small: modelo artesanal en oro y diamante Herkimer (1.067 euros) y diseño Goddess Durga en oro y medalla (1.094 euros).