Historias de la maternidad: Celebra el Día de la Madre con un regalo especial para una persona única

La maternidad en el siglo XXI se presenta en múltiples facetas: una madre soltera, una madre primeriza, una futura mamá y una madre de familia numerosa nos cuentan sus experiencias personales, y cómo viven ellas el amor maternal. Las protagonistas de nuestras historias de maternidad hablan sobre la emoción de sentirse responsables de algo más grande, de sus rituales diarios que definen la relación con sus niños, y de lo que aprendieron de sus propias madres sobre la maternidad. Todas diferentes, pero siempre únicas; esta es la inspiración que Pandora recoge en su nueva colección con motivo del Día de la Madre, para agradecer el amor que nos han brindado desde el principio las figuras maternas de nuestras vidas.

Regalar uno de sus diseños es una declaración de amor, y una conexión tangible con esa persona que te ha mostrado siempre su amor incondicional, como el nuevo charm con una rosa tridimensional o la nueva versión de su icónica pulsera con cadena de serpiente. Cualquier elección de Pandora es perfecta para una mamá, igual de única y especial en todos los sentidos.

El amor de una madre primeriza

Las madres primerizas se enfrentan por primera vez a la complejidad y la belleza del embarazo y la maternidad. Para ellas todo es nuevo: los aprendizajes, el cambio de perspectiva y, por supuesto, ese amor que te llena de emoción. María Parra es jefa de producción y estilista de ¡HOLA! y acaba de ser madre hace pocos meses: “Como madre primeriza, todas las sensaciones son muy intensas, es un amor nuevo, y por ello, todo lo que hace el bebé es muy especial. Cada gesto, caricia o hito que alcanza Manuel es un pequeño triunfo personal como madre. Es muy reconfortante ver cómo evoluciona, crece y madura algo que es tuyo, y que hace tan solo unos meses era un ser muy pequeño e indefenso”, explica.

¿Buscas una joya especial para esa mujer sofisticada y valiente? Apuesta por el nuevo charm en playa de primera ley de una rosa tridimensional que explora el lenguaje del color, con esmalte translúcido presentado en dos colores, rosa o amarillo, pintado a mano sobre pétalos esculturales.

El amor de una madre de familia numerosa

Tener una familia numerosa supone vivir cada día de tu vida rodeada de mucho amor. Pero, en este caso, el amor por los hijos no se reparte, sino que se multiplica. Las madres tienen ese poder especial y maravilloso que hace que su amor no se agote nunca. “Como madre separada con cuatro hijos con edades entre 20 y 13 años, tengo que decir que para mí la maternidad es la más fascinante de las dedicaciones y lo que le da sentido a mi vida”, asegura Macarena Kindelán, ilustradora y diseñadora. “Es pura entrega gustosa a pesar de las responsabilidades y los momentos en los que dudo si estoy tomando las mejores decisiones. Creo que la maternidad es el amor más poderoso, es observación, es cuidado, es respeto por su dignidad y su libertad, es cobijo. Mi obsesión es que siempre se sientan queridos, que vayan bien cargados de fuerza de voluntad, de capacidad de esfuerzo y de herramientas para conocerse y tratarse bien, a ellos mismos y a los que tengan cerca”.

El amor de una futura mamá

“Cuando me quedé embarazada, confirmé lo que dicen todas las madres: cuando te conviertes en una, todo tu mundo empieza a girar alrededor de tu bebé. Sabía que mi cuerpo y mis rutinas cambiarían, pero nada de eso impidió que sintiera el amor más grande que he sentido nunca. Y eso es, para mí, lo más bonito de la maternidad”, Sasha Rangel, asesora de imagen, habla así de su embarazo. Nueve meses en los que, a pesar de ser una montaña rusa de emociones, comienza a crearse ese amor y vínculo infinito por un ser al que todavía no conoces. Las joyas de Pandora son para siempre, de la misma forma que lo es ese vínculo inquebrantable, infinito, capaz de superar cualquier obstáculo. Y para ellas, no se nos ocurre mejor regalo que cualquier joya con el símbolo del corazón infinito, como los Pendientes de Botón Corazón Infinito Brillante, disponibles con un recubrimiento en oro de 14k o en plata de primera ley.

El amor de una madre adoptiva

El amor de las madres adoptivas es inmenso, generoso e inquebrantable. Se trata de un tipo de maternidad en el que no tiene lugar un proceso biológico, sino un anhelo espontáneo del corazón que culmina con la llegada de ese momento tan esperado y se prolonga durante toda su vida. Así habla Stephanie Milla, experta en belleza, sobre ella. “Creo que la frase que mejor resume la maternidad adoptiva es una que circula por las redes: ‘un niño nacido de otra mujer me llama mamá y soy muy consciente de la magnitud de esa tragedia y la profundidad de ese privilegio’. Es lo que siento: el deber sagrado de respetar todo lo que mi hija trae consigo. Su familia, sus raíces, su historia. Y no olvidar nunca que soy la persona más afortunada del mundo por haber podido verla crecer y convertirse en la maravillosa mujer que ya es”.

El amor de una madre soltera

La decisión de ser madre soltera es una opción que cada vez más mujeres toman. Todavía queda camino por recorrer, pero María Fraile, responsable de ventas en una empresa de seguridad informática, asegura que le ha compensado con creces. “No fue una decisión fácil de tomar, pero después de conseguirlo creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. Todo lo he decidido sola. Mentalmente no es fácil, pero mi felicidad diaria lo compensa con creces. Mis objetivos en la vida han cambiado totalmente y mi foco es tratar de que mi hijo sea feliz. El amor de madre para mí es ver diariamente como mi hijo me mira y me tiene como referente en todo. Es la mayor satisfacción que me da la vida”, cuenta.

En la nueva colección de Pandora encontrarás diseños versátiles que funcionan tanto en el día a día como en ocasiones especiales. La versatilidad necesaria para una madre que ha tomado la valiente decisión de criar sola a su hijo. Una de nuestras joyas favoritas para esto es el Collar Corazón Infinito Brillante, con un recubrimiento en oro de 14k que se presta a todo tipo de eventos.

Joyas especiales para madres únicas

Precisamente es ese amor nuevo, intenso y especial el que reflejan los nuevos diseños de Pandora a través del elemento simbólico de la rosa como motivo de inspiración. “La rosa, con su floración, exquisita belleza y su poderoso tallo espinoso, se ha convertido en un icono cultural”, afirman los Directores Creativos de Pandora, A. Filippo Ficarelli y Francesco Terzo, “las rosas tienen su propio lenguaje simbólico, que hablan del amor, la amistad y las relaciones que apreciamos”.

Y es que no hay nada que refleje mejor el camino de ser madre que una rosa. Desde la antigüedad, esta flor ha sido reconocida por ser un símbolo de amor, sensualidad y belleza en diversas culturas. Representan el amor incondicional y profundo que se siente por alguien, de ahí que se regalen en todo el mundo para demostrarlo. Del mismo modo, la nueva colección de Pandora simboliza tanto la belleza como la fuerza, algo que se plasma en diseños tan especiales, como los pendientes en plata de primera ley con una rosa con tallo espinoso que se curva abrazando el lóbulo. O el charm de rosa de gran tamaño, elaborado con pétalos superpuestos en pavé brillante para añadir profundidad. Diseños que, si por algo destacan, es porque reflejan el amor maternal en todas sus versiones...

Para Pandora el amor maternal es más que un sentimiento, es algo que se abraza, se vive, y se representa de diferentes formas.