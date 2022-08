Sofía de Suecia sorprende con su falda de volantes más original en su vuelta al trabajo

La princesa Sofía de Suecia ha vuelto al trabajo después de un largo verano en el que la hemos podido ver en muy pocos actos oficiales. Esta vez, la cita ha sido el festival Funkisfestivalen, en Estocolmo. Se trata de un concurso musical que se celebra cada año desde 2011 y en el que participan personas con discapacidad intelectual y/o neuropsiquiátrica. Una bonita iniciativa que la princesa Sofía de Suecia ha querido apoyar ejerciendo como jurado, mostrando, una vez más, el compromiso de la Familia real sueca con este tipo de causas. Los Príncipes, por ejemplo, crearon la Fundación Príncipe Carlos Felipe y Princesa Sofia para luchar contra el ciberacoso y el odio en redes sociales. Sofía, además, es también una de las fundadoras de la organización Project Playground, que ayuda a los niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.

VER GALERÍA

-¡La princesa más moderna! Sofia de Suecia se va de boda con un minivestido de lentejuelas

Así, para esta ocasión que supone la vuelta a la agenda oficial tras las vacaciones de verano, la princesa Sofía eligió un look de lo más llamativo gracias a una falda larga con tres volantes superpuestos y un estampado de inspiración religiosa de la firma Maxjenny! Una prenda elaborada en viscosa y con cremallera trasera invisible, con la que la princesa Sofía consiguió acaparar todas las miradas de los asistentes. Además, la combinó con un top negro de manga larga y escote corazón de la marca By Malina. No se olvidó de complementar el look con unos pendientes de oro, un cluch negro de Susan Szatmary y unos zapatos de salón en ante negro de Stinaa.J.

VER GALERÍA

Y, aunque la princesa Sofía de Suecia no necesita hacer grandes esfuerzos para estar muy guapa, escogió un beauty look sencillo. Melena suelta con la raya en medio y con unas ondas muy favorecedoras. ¿El maquillaje? Una sombra de ojos con un poco de brillo en tonos grises, máscara de pestañas con la que consigue resaltar el color azul de sus ojos y un sutil toque de gloss en los labios. Un maquillaje nada elaborado, con el que queda demostrado una vez más, que la tendencia del clean make-up sigue en auge.

VER GALERÍA