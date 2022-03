Paula Echevarría: "Para que un traje de baño me enamore necesito que siente bien y sea cómodo"

Cercana, natural y con una sonrisa inconfundible capaz de contagiar a todas las personas que la rodean. Pasamos una bellísima tarde de verano con Paula Echevarría (Asturias, 1977), una de las it-girls más queridas de España que prácticamente no necesita introducción. Entre fotos, risas y un calor característico del mes de julio, la actriz posa en exclusiva para ¡HOLA! Fashion con los espectaculares trajes de baño de Calzedonia, la firma italiana de la que es embajadora. Durante la sesión, Paula desvela cuáles son sus tendencias favoritas para esta temporada estival, a qué se debe su éxito, porqué los años parecen no pasarle factura y cómo ha sido su experiencia durante la pandemia. ¿Nos acompañas?

Pensar en mujeres exitosas españolas es pensar en Paula Echevarría. Y es que sus 20 años frente a las cámaras, su equilibrio entre maternidad y trabajo y sus más de 3 millones de seguidores en redes sociales, posicionan a la asturiana como icono de estilo y una de las actrices más célebres de nuestro país. Por eso, es normal que sus fans estén atentos a todas sus publicaciones, looks y sugerencias. Para este 2020, Paula revela que sus trajes de baño tienen que ser cómodos y realzar las partes bonitas del cuerpo, y sus favoritos son los de Calzedonia. Como complementos, explica que nunca sale de casa sin gafas de sol. También le gusta llevar sombreros todo el año, pero en verano aún más.

¿Y sus claves para lucir tan radiante como el primer día que la conocimos hace casi 20 años? Mantener las mismas ganas y los mismos sueños que cuando empezó su carrera. La actriz afirma que no cree en las dietas, y que no hay ningún misterio tras su belleza y vitalidad. Aunque sí confiesa que su mejor tratamiento antiaging fue dejar de fumar. A pesar de contar con una trayectoria impecable y ser admirada por una gran legión de mujeres alrededor del mundo, Paula se muestra como una persona muy sencilla, y expone que no hay ninguna fórmula secreta para el éxito, "siempre he sido yo misma, para lo bueno y lo malo", señala. También explica que, aunque no intenta gustar a todo el mundo, siempre habrá gente que se identifique con ella.

Pero no todo es glamour, Paula también ha sentido los cambios que el confinamiento ha generado en todos nosotros. La situación de la pandemia le ha hecho reflexionar sobre cómo la sociedad ha cambiado. Por su parte, durante el período de aislamiento pudimos verla haciendo vídeos de Tik Tok con su hija Daniella, quien a sus casi 12 años es cada vez más independiente y se ha convertido en amiga y confidente de la actriz. En cuanto a sus vacaciones de este verano, Paula confía en que el mejor plan es España, en playas y piscinas… pueblos cercanos y bonitos. Y lo más importante: buena compañía.

Agradecimientos. Vídeo: José A. Carrascoso. Fotógrafo: Valero Rioja. Producción: Eugenia Silva & The Crew.