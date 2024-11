Así es la vida de Manuela, hija de Alejandro Sanz, en México: enamorada, amante de la moda y muy unida a sus hermanos

Alejandro Sanz se rodeó de dos de las mujeres de su vida en la Gala Persona del Año en Miami. El artista madrileño acudió con su nueva novia, Candela Márquez, con quien hizo su debut ante las cámaras, y su hija Manuela, que ya conoce al nuevo amor de su padre y con quien parece llevarse bien. La hija mayor del músico disfrutó de esta noche musical en Miami dedicada a Carlos Vives en muy buena compañía. La madre de Manuela, Jaydy Michel, ya se pronunció acerca de la nueva relación de su ex Alejandro Sanz con la actriz española. "Cuanto más feliz esté, mejor va a estar mi hija también. Y quiero que él esté bien, claro", aseguró la modelo. Estas imágenes vienen a corroborar lo bien que ha sido recibida Candela en la familia del músico.

© Getty Images Alejandro Sanz con Candela Márquez y su hija Manuela en la fiesta previa a los Grammy Latinos

Apasionada por la moda

Manuela, de 23 años, reside junto a su madre en México, pero también disfruta de su padre siempre que puede. La hija del artista de Corazón partío voló a Miami pare reunirse con su padre y acudir a los eventos por los Grammy Latinos, una ceremonia que le entusiasma y a la que ha acudido en otras ocasiones. La joven se graduó a principios de año en Diseño de Moda en el Centro de Diseño de Modas de Guadalajara, en México, y presentó su colección como trabajo de fin de carrera. Desde 2021 tiene su propia firma de moda Bolge Shoreweark, especializada en ropa de baño y que fundó con su amiga y socia Ana Pau Ruiz. "La moda es lo que más me ha gustado desde pequeña. Me emocionaba acompañar a mi madre a los desfiles, a talleres de diferentes diseñadores, a sesiones de fotos...", contaba en las páginas de la revista ¡HOLA!

© manuela.snzm Manuela, la hija de Alejandro Sanz, en Bali

Sus cinco hermanos

Recientemente se tomó unos días de descanso para regresar al que ella define como "el lugar donde todo comenzó". Manuela posa en Bali, la isla en la que sus padres contrajeron matrimonio en diciembre de 1998. Años después, en 200, llegaba al mundo su primera y única hija común, Manuela, que nació el 28 de julio de 2001. La joven tiene cinco hermanos a los que adora: Leonardo, de 8 años y es el único hijo en común entre Jaydy Michel y Rafa Márquez; Alexander, nacido de la relación de Alejandro Sanz con Valeria Rivera y que cumplirá 22 años el 17 de noviembre; Dylan, de 13 años y Alma, de 10, nacidos de su unión con Raquel Perera. Con todos ellos forma una piña. A su vez, el marido de Jaydy, Rafa Márquez, tiene dos hijos de una relación anterior, Rafaela y Santiago. Manuela se lleva bien con ellos porque si algo le caracteriza a la joven es que es sumamente familiar.

© @alejandrosanz Manuela con su padre Alejandro Sanz y sus hermanos Alexander, Dylan y Alma

Enamorada

La joven diseñadora sale desde hace siete años con el empresario mexicano Axel Angulo, pero siempre ha sido muy discreta en lo que a su vida privada se refiere. Manuela excepcionalmente comparte fotos con su novio, una de las últimas veces fue hace un año con motivo de la boda de unos amigos. La pareja empezó a salir en 2017 y desde entonces están enamorados. Él es consciente de la popularidad de su novia, pero prefiere seguir manteniéndose alejado de los focos.

© manusnchz / VSCO Manuela Sánchez con su novio Axel Angulo

A quién se parece

Dicen quienes la conocen que Manuela Sánchez es una mezcla perfecta de sus padres. Al preguntarle a ella misma qué ha heredado de cada uno de ellos, asegura que comparte mucho de los dos. "De mi papá tengo casi todo el físico y también siento que tengo su determinación y su sensibilidad. El amor al arte". " Y de mi mamá, a veces me encuentran parecidos físicos, pero me parece que de ella tengo el gusto por la moda y la honestidad". Jaydy Michel recordaba en las páginas de nuestra revista que lo que más admira de su hija es "su sensibilidad". "Es muy amiga de sus amigas y muy leal. Tiene un carácter muy bien formado y no se deja llevar por los demás. Me encantan su amabilidad y su sentido del humor", destacaba en un reportaje en el que posaban juntas.

© alejandrosanz Alejandro Sanz y Jaydy Michel con su hija Manuela

Alejandro Sanz y Jaydy Michel se separaron cuando su hija tenía solo cuatro años, pero la relación entre ambos es fantástica. Manuela lo celebra y se lleva muy bien con ambos. "Nos entendemos bastante bien y me encanta estar con ella. No intento ser una amiga más, sino ser su madre, y que ella sienta que puede confiar y apoyarse en mí siempre", dice Jaydy de su hija. "Ella es la mejor historia de amor jamás contada. Cierras y abres capítulos de mi vida", confiesa Alejandro, que sigue sumando capítulos en esta bonita historia al lado de su hija mayor.