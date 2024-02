Alejandro Sanz y su ex, Jaydy Michel, juntos en la graduación de su hija Manuela

Puede que su relación en pareja no haya funcionado, pero Alejandro Sanz y su expareja Jaydy Michel son unos padres ejemplares, y por su hija Manuela son capaces de todo, hasta de ser grandes cómplices. El pasado fin de semana el cantante y la modelo se reencontraron para celebrar la graduación de su única hija en común. Manuela, de 22 años, se graduó de Diseño de Moda y para su gran día, sus dos padres estuvieron presentes, aunque en un inicio le hicieron creer que el cantante no podría acompañarla, por lo cual fue una gran sorpresa para ella de pronto verlo ahí a su lado.

©@alejandrosanz



Alejandro Sanz y su hija Manuela, de 22 años

El intérprete de Corazón partío compartió en sus redes una serie de fotosy videos en los que mostró cómo preparó la sorpresa para su hija. Primero, le hizo creer a través de mensajes de texto que no podría estar presente debido a sus múltiples compromisos. “Yo hubiera querido ir, pero tengo muchas cosas qué hacer aquí. Ya le dije a tu mamá”, se lee en un mensaje que él le envía a su hija, a lo que la joven responde: “Ya papi, me imaginé. No pasa nada”. En ese intercambio de mensajes, él se disculpó por no poder estar y siguió con el cuento: “En serio me da cosa perdérmelo”.

©@alejandrosanz



Los mensajes que Alejandro envió a su hija, haciéndole creer que no estaría presente, y el momento en el que se reencontraron

Pero nada de eso, Alejandro hizo lo posible para estar presente en el día más especial de su hija mayor. La cita fue en un restaurante, donde Manuela se encontraba con su mamá, quien fue la perfecta cómplice de Alejandro Sanz para la gran sorpresa. Tras coordinarse con el staff, el cantante caminó hacia donde estaba su hija, quien empezó a llorar de felicidad al verlo, pues no podía creer que su papá estuviera ahí con ella para acompañarla en su graduación.

©@alejandrosanz



Manuela graduándose de Diseño de Moda

Junto a los posts que Alejandro compartió de este emocionante fin de semana, escribió lo siguiente: “Qué bonita inocencia la tuya, mi niña @manuela.snzm . Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad. Ya lo sabes, ni miles, ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial. Feliz graduación vida mía. Te amo”.

“Gracias por ser mi cómplice en esto”, comentó Alejandro Sanz en el perfil de Jaydy Michel, quien publicó un video de los mejores momentos de la graduación de Manuela. Alejandro Sanz y Jaydy Michel se casaron en 1999 y tuvieron a su única hija en 2001. Cuatro años después del nacimiento de su hija, la pareja decidió tomar caminos separados. Además de Manuela, Alejandro Sanz es padre de Dylan y Alma, de su fallido matrimonio con Raquel Perera. También es padre de Alexander, fruto de una relación que tuvo con Valeria Rivera.

Exesposa de Sanz y otros amigos reaccionan a los posts

Raquel Perera, exesposa de Sanz y madre de dos de los hijos de Sanz, se sumó a las felicitaciones para Manuela y sus padres por la gran labor que han hecho: “¡Felicidades @manuela.snzm y a esos papás!”

Varios de sus amigos y colegas reaccionaron a la publicación en sus redes sociales. Ricky Martin fue de los primeros en comentar: “Que momento hermano 👏👏👏👏”. Luis Fonsi no se contuvo y confesó que este momento de padre e hija lo hizo llorar: “Vengo ahora que tengo una pajita en el ojo…❤Que belleza de momento”. Camila Cabello, con quien el cantante españo hizo un dueto, también reaccionó al tierno post con unos emojis en forma de corazón: “💘💘💘💘💘”.

Ednita Nazario, Ha*Ash, Maffio, Camila Fernández, Karina Banda, María Celeste Arrarás, entre otras celebridades, se derritieron con el lindo gesto del intérprete de Amiga mía.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...