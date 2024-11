Alejandro Sanz y Candela Márquez hacen su debut como pareja por todo lo alto en Miami

Sin palabras. Así nos hemos quedado al ver a Alejandro Sanz y Candela Márquez posando juntos por primera vez delante de las cámaras. Desde que empezaron su relación, el cantante y la actriz no se han escondido, pero ahora han querido gritar a los cuatro vientos lo enamorados que están haciendo su debut como pareja. Y lo han hecho nada más y nada menos que en Miami durante la celebración de la 'Gala Persona del Año' que ha tenido lugar horas antes de los Grammy Latinos.

Su gran noche

Así de felices y sonrientes les vimos llegando al Miami Beach Convention Center donde se organizaó la ceremonia que este año para rendir homenaje a Carlos Vives. Como era de esperar, Alejandro y Candela se convirtieron en el centro de todos los flashes... ¡y es para menos! El hecho de que el cantante haya decidido acudir con su novia a un evento de esta magnitud no hace más que confirmar lo que ya sabíamos: que están muy enamorados y que lo suyo va en serio.

El primer look de alfombra roja de Candela Márquez

Candela estaba realmente sensacional con el look que eligió. La actriz impactó con su vestidazo blanco de escote corazón que tenía una sugerente abertura lateral que dejaba al descubierto sus piernas infinitas y sus sandalias de brillantes. En cuanto al maquillaje, apostó por los tonos melocotón tanto en las sombras de ojos como en las mejillas y los labios.

La actriz fue fiel a su estilo a la hora de peinarse y presumió de su espectacular melena rizada con un bonito semirrecogido dejando algunos mechones sueltos enmarcando su rostro.

Manuela, incondicional de su padre

No posaron solos ante los fotógrafos, sino que también lo hicieron acompañados de Manuela, la hija que Alejandro Sanz tuvo con Jaydy Michel, que se decantó por un estilismo totalmente diferente al de la novia de su padre. En su caso, la joven diseñadora apostó por un ajustado diseño negro de encaje floral y bolso de mano. Manuela eligió la gama de burdeos para su maquillaje y dejó su melena suelta con la raya al medio y ondas suaves.

Después de acaparar todos los flashes en su desfile por la alfombra roja, los tres accedieron al interior del Miami Beach Convention Center donde tuvo lugar el homenaje al cantante Carlos Vives. Fue, sin duda, la gran noche de Alejandro y Candela, y no tuvieron problema en que les hicieran fotos. Todo lo contrario. Posaron de lo más cómplices en varios momentos de la velada, tal y como puede verse en esta imagen.

Alejandro Sanz, la viva imagen de la felicidad

El intérprete de Palmeras en el jardín estaba feliz de poder disfrutar de esta noche única junto a Candela. Alejandro presumió de novia ante sus grandes amigos y compañeros de profesión y la actriz se mostró encantada, muy natural y cómoda. Compartió velada con estrellas de la talla de Luis Fonsi, Juanes, Emilio y Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Sebastián Yatra, David Bisbal, Camilo y Evaluna o María Becerra, entre otros muchos.

Incluso cuando Sanz se subió al escenario no podía parar de sonreír. Y es que el cantante está viviendo una gran etapa y ha recuperado la ilusión gracias Candela. Los rumores de que podría estar de nuevo enamorado comenzaron a mediados del pasado mes de octubre, cuando aparecieron juntos en varios eventos.

Desde entonces, Alejandro y Candela no han dejado de dar pistas sobre su relación a través de las redes sociales, que se han convertido en el escenario de sus declaraciones más románticas. "No hay un marco, en ninguna obra de arte de ningún museo del mundo que pueda enmarcar tanta belleza, tanta pureza ni tanta verdad ❤️", fue la romántica declaración que le hizo el intérprete de éxitos como Mi persona favorita y Cuando nadie me ve. "Contando las horas ❤️" o "Ya te extraño", son otros de los mensajes que se han dedicado.

¿Cómo surgió el amor?

Según contaron a ¡HOLA! desde su entorno, lo de Alejandro y Candela comenzó como una amistad especial, pero sin pretensiones. De hecho, el intérprete de ¿Y si fuera ella? no buscaba una pareja formal, ya que se encontraba inmerso en la creación del álbum que lanzará en los próximos meses. Sin embargo, su relación está más que consolidada.

El cantante ha ido introduciendo a Candela en su círculo de amistades de manera muy natural y, de hecho, la actriz ya conoce a parte de su familia. Desde hoy ha quedado claro también que mantiene una muy buena relación con Manuela, la hija del artista.