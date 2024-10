Alejandro Sanz ya no esconde su amor por Candela Márquez

Desde que supimos que Alejandro Sanz está enamorado de Candela Márquez, todos sus pasos están siendo analizados al milímetro. El artista, que acaba de lanzar su nueva canción Palmeras en el jardín, ha recuperado la ilusión al lado de esta bella actriz valenciana y ha decidido que no quiere esconderse. Todo lo contrario. Sanz no duda en gritar a los cuatro vientos lo que siente hacia Candela. Le dedica piropos y mensajes cariñosos, además de confesar lo mucho que la echa de menos cuando están separados. El cantante de Corazón partío está feliz y lo cierto es que hacía mucho tiempo que no le veíamos presumir de amor tan abiertamente.

© GTRES

Los mensajes de amor entre Alejandro y Candela

Esta semana, la actriz compartió esta foto junto al título: "Muy entretenida...", y el mensaje de Sanz no se hizo esperar. "No hay un marco, en ninguna obra de arte de ningún museo del mundo que pueda enmarcar tanta belleza, tanta pureza ni tanta verdad ❤️", fue la romántica declaración que le hizo el intérprete de éxitos como Mi persona favorita y Cuando nadie me ve.

© candelamarquezh

Su intercambio de piropos tiene totalmente revolucionados a sus fans, que se alegran mucho de verles tan felices. "¡Es bella por donde la mires!", "Hacen una hermosa pareja", "¡Qué poeta! Qué afortunada la mujer que recibe de tus halagos", "Fan de su relación ❤️" o "Te felicito por tu nuevo álbum, tu renacer en cada álbum y tu felicidad", son algunos de los comentarios que les han dejado.

© GTRES © GTRES

El pasado 18 de octubre, Candela compartió otra foto en la que preguntaba: "¿Y qué hago?", a lo que Sanz respondió: "Yo tengo ideas". La actriz no se lo pensó dos veces y le contestó: "En 12 horas me lo dices". Poco después, el propio Alejandro volvía a escribir para decirle: "Te las tatúo. Contando las horas ❤️". También posó así de pensativa y el cantante de Palmeras en el jardín comentó: "Me encanta tu sombrerito. El fotógrafo debía ser bueno 😁❤️❤️❤️ ya te extraño".

© candelamarquezh

Sus primeras apariciones en público

Además de mostrar sus sentimientos en el mundo virtual, la pareja se ha dejado ver públicamente en varias citas, como el partido del Inter de Miami en el que pudieron saludar a David Beckham, y la divertida fiesta de cumpleaños de Paco León, donde se mostraron muy cómplices y sonrientes posando con algunos de los invitados como Pitingo o María León, tal y como puede verse en estas imágenes.

© pitingo

© pitingo

Así surgió su amor

Según cuentan a ¡HOLA! desde su entorno, lo de Alejandro y Candela comenzó como una amistad especial, pero sin pretensiones. De hecho, el intérprete de ¿Y si fuera ella? no buscaba una pareja formal, ya que se encontraba inmerso en la creación del álbum que lanzará en los próximos meses. Sin embargo, la relación parece haberse asentado en las últimas semanas. El cantante ha ido introduciendo a Candela en su círculo de amistades de manera muy natural y, de hecho, la actriz ya conoce a parte de su familia.

© candelamarquezh

Más sincero que nunca

En medio de este gran momento que está viviendo, el artista se ha animado a hablar como nunca antes de sus sentimientos, también de su ruptura con Rachel Valdés, quien ha sido la inspiración de su nueva canción Palmeras en el jardín. "Todas mis canciones tienen una destinataria. En ocasiones he utilizado muchas metáforas, pero para esta he sido muy evidente, ya que menciono las ciudades natales de los dos, La Habana, la de Rachel, y Madrid, la mía. Cuando la hice dudé si sacarla, pero en el último año he aprendido a no tener miedo. Hay cosas peores en la vida que demostrar que tienes corazón", dijo hace unos días en una entrevista durante la Semana de la Música Latina de Billboard.

© Getty Images Alejandro Sanz y Rachel Valdés el 1 de octubre de 2021

Hay que recordar que Alejandro Sanz y la artista cubana pusieron punto final a su noviazgo en junio de 2023 después de tres años de noviazgo por un desgaste de la convivencia y una diferencia de pareceres, según informó en exclusiva la revista ¡HOLA!. Unas semanas antes, el cantante había compartido un mensaje que dejó muy preocupados a sus fans al confesar que: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero".

© GTRES

Una actitud muy diferente

Poco a poco, Sanz consiguió recuperarse y a finales de 2023 volvió a recuperar la ilusión junto a Mónica Cruz. Los dos empezaron una amistad muy especial y, tal y como nos contaron desde su entorno, llegaron a comportarse como una pareja, presentando a la actriz como su compañera sentimental en las citas que compartían con amigos.

© Archivo ¡HOLA! Alejandro Sanz y Jaydy Michel

Sus relaciones más largas

Al hablar de las parejas de Alejandro Sanz, no podemos olvidarnos de sus amores más importantes, las mujeres con las que se ha convertido en padre. Primero fue la mexicana Jaydy Michel, con la que compartió su vida entre 1999 y 2005. Hace casi 20 años que terminaron su matrimonio, pero lo cierto es que se siguen llevando muy bien y mantienen una excelente relación principalmente por el bien de su hija Manuela, que ya tiene 23 años. De hecho, hace unos días la actriz opinaba sobre el nuevo romance del cantante, asegurando: "Me parece maravilloso que él esté feliz. Cuanto más feliz esté, mejor va a estar mi hija también".

© Archivo ¡HOLA!

Después llegó a su vida Raquel Perera, a la que conocimos en el verano de 2007 aunque su relación había comenzado meses antes. Sus caminos se cruzaron cuando ella entró a formar parte del equipo profesional que llevaba sus asuntos artísticos y, desde entonces, se hicieron inseparables. El 26 de mayo de 2012, la pareja congregó a su familia y a sus mejores amigos en su finca de Cáceres para celebrar el bautizo de su hijo Dylan (nacido en julio de 2011) y se encontraron con su boda sorpresa. En julio de 2014 llegó Alma para completar su felicidad.

Pero todo cambió entre ellos y cinco años más tarde anunciaron su separación definitiva. Su ruptura fue complicada, sobre todo al principio, cuando iniciaron una batalla legal que finalmente consiguieron resolver. "Siempre mantendré que nuestra vida como familia es incuestionable. Es cierto que el proceso de divorcio se torció en un momento… Algo que lamento, porque todo estaba muy bien, pero hemos sabido reconducirlo", dijo en exclusiva a ¡HOLA! en 2020.

© GTRES La boda de Alejandro Sanz y Raquel Perera en 2012

Ahora se llevan muy bien, tal y como la propia Raquel nos contaba en su última entrevista. "Simplemente, hace falta un poquito de voluntad por las dos partes, pero no es difícil. Sobre todo, tenemos dos niños que se merecen tener los mejores padres del mundo y nosotros tenemos más que capacidad y que amistad suficiente como para llevarlo a cabo", nos decía.

A esta modern family de Alejandro Sanz hay que sumar a su hijo Alexander, que nació fruto de la breve relación que mantivo con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera. Nació en noviembre de 2003, sin embargo, no fue hasta 2006 cuando el artista le reconoció. Lo hizo a través de un comunicado en el que confesaba que no lo había contado antes por "deseo expreso de la madre, una mujer totalmente ajena a la vida pública, por proteger la intimidad de mi hijo y porque nunca he aireado mi vida privada".

© Getty Images

El cantante no puede estar más feliz y orgulloso de la relación tan bonita que tiene con todos sus hijos. Siempre presume de ellos en las redes sociales y de deshace en halagos hacia ellos. Pero hace unos días dio un paso más allá y en esta misma línea de mostrarse natural, cercano y sin miedo a compartir sus sentimientos, Alejandro decidió acudir a un programa de televisión con su hijo mayor. Fue la primera vez de Alexander en un plató y derrocharon cariño y admiración.

"Es un buen músico, lo digo en serio. Empezó estudiando trombón y jazz clásico (...) Y me acuerdo cuando íbamos en avión para el doctorado en Berklee, y él me leía todas las partituras de los clásicos", contó Sanz refiriéndose al momento en 2013 el que fue distinguido con un doctorado honoris causa en la prestigiosa universidad. "Y después empezó a tocar guitarra, piano y empezó a componer sus propias canciones", declaró orgulloso.