Alejandro Sanz se deshace en halagos con su hijo Alexander, de 21 años, que sigue su estela en la música

Para Alejandro Sanz no hay tesoro más valioso que sus hijos y no hay nada que valore más que pasar tiempo con ellos. El artista participó en una de las mesas redondas de la Semana de la Música Latina de Billboard, en Miami, donde habló del profundo orgullo que siente por Alexander, su primogénito. El joven de 21 años, quien ha seguido los pasos de su padre en la música, estuvo junto a él en el evento.

© Getty Images

"Es buen músico"

Alejandro, quien el próximo 20 de octubre será reconocido con el Premio Billboard Trayectoria Artística, charlaba con Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latinoamérica y España, cuando su hijo hizo acto de presencia en la mesa redonda. El cantante se deshizo en halagos hacia su hijo, con quien ha compartido escenario en varias ocasiones y que ya ha iniciado su propia carrera en la música.

© Getty Images

© Getty Images

“Es un buen músico, lo digo en serio. Él empezó estudiando trombón y jazz clásico”, contó el intérprete de temas tan conocidos como Amiga Mía al presentar a Alexander. “Y me acuerdo cuando íbamos en avión para el doctorado en Berklee, y él me leía todas las partituras de los clásicos”, contó Sanz refiriéndose al momento en 2013 el que fue distinguido con un doctorado honoris causa en la prestigiosa Universidad de Berklee, revelando que desde que la música ha acompañado a su hijo desde pequeño. “Y después empezó a tocar guitarra, piano, y empezó a componer sus propias canciones”, declaró muy orgulloso.

© Getty Images/@lxlski

'Quint', su nombre artístico

Alexander, cuyo nombre artístico es Quint, quiso compartir con los presentes que acaba de grabar un video de una de sus canciones y que la noche de este 16 de octubre estrenará otro tema: Something More Like You. Cuando anunció este lanzamiento, los presentes reaccionaron emocionados, incluido su padre, quien le sonrió y le dio una palmadita.