Alejandro Sanz habla como nunca de su ruptura con Rachel Valdés y la plasma en su nueva canción

No es nada novedoso que los cantantes buscan inspiración en sus propias vivencias a la hora de componer sus temas. Este es el caso de Alejandro Sanz, puesto que, tal y como él mismo ha confesado en una reciente entrevista en el Icon Q&A de la Semana de la Música Latina de Billboard, se ha basado en su ruptura con Rachel Valdés para crear su último single Palmeras en el jardín. "Todas mis canciones tienen una destinataria. Y si fuera ella, Mi soledad y yo, Amiga mía, Lo ves... todas tienen nombre y apellido (...) En otras ocasiones he utilizado muchas metáforas, pero para esta he sido muy evidente ya que menciono las ciudades natales de los dos, La Habana, la de Rachel, y Madrid, la mía. Cuando la hice dudé si sacarla, pero en el último año he aprendido a no tener miedo, hay cosas peores en la vida que demostrar que tienes corazón”.

Hay que recordar que el popular artista madrileño, de 55 años, y la artista cubana pusieron punto final a su relación en junio de 2023 después de tres años de noviazgo por un desgaste de la convivencia y una diferencia de pareceres, según informó en exclusiva la revista ¡HOLA! Unas discrepancias que Alejandro ha querido reflejar en los sentidos versos de su sencillo, siendo esta la primera vez que habla sobre el asunto. "A veces uno cree que tiene que plantar palmeras y luego resulta que eran lo de menos, que había cosas que eran más importantes y quizás no te estabas dando cuenta. A veces crees que estás haciendo mucho y para la otra persona no es suficiente porque no es lo que quería”.

El cantante sigue profundizando sobre su canción: "En mi relación sentí que estaba haciendo mucho plantando esas palmeras, mientras que la otra quizás no lo estaba haciendo porque no las quería. Tú te quedas con tus palmeras y ella se quedaba con su soledad, la canción va de eso".

Una obra de arte a la que ha reaccionado una de las mayores expertas en enviar indirectas a su ex en los últimos tiempos: Shakira (que ha narrado con todo lujo de detalles los pormenores de su separación de Gerard Piqué en TQG, La sesión número 53 con Bizarrap y Acróstico). La artista de Barranquilla y el ganador del premio Grammy son grandes amigos, y en los últimos tiempos, delicados para ambos, han sido un gran apoyo el uno para el otro. “Ale, solo tú puedes escribir así. Me mataste con esta canción”.

Letra de Palmeras en el jardín

¿Y ahora qué?

Si tú fuiste la que me enseñó a bailar, como es posible que me pises

Le di la vuelta al mundo para que se pareciera a ti, pero por más palmeras que plantemos en el jardín esto jamás será La Habana y yo siempre seré Madrid

¿Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero? ¿Cómo le hago para no acordarme más de ti?

En dos acentos nos dijimos mil te quieros y en un silencio nos dijimos hasta aquí

Dejaste en mi alma Varadero y La Cibeles me preguntó por ti

Por tus cosas sabes vida que yo muero, pero tú siempre serás La Habana y yo siempre seré Madrid

Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que te hice?

Tú fuiste la que me enseñó a pintar, ¿por qué no me hablaste de los grises?

Al marcharte te llevaste esos colores y esos olores que me gustan recordar

Tú fuiste lo más cerca que estuvo mi casa de tener un mar

Le di la vuelta al mundo para que se pareciera a ti, pero por más palmeras que plantemos en el jardín esto jamás será La Habana y yo siempre seré Madrid

¿Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero? ¿Cómo le hago para no acordarme más de ti?

En dos acentos nos dijimos mil te quieros y en un silencio nos dijimos hasta aquí

Dejaste en mi alma Varadero y La Cibeles me preguntó por ti

Por tus cosas sabes vida que yo muero, pero tú siempre serás La Habana y yo siempre seré Madrid

Alejandro Sanz ya no tiene el Corazón partío

Cómo ha publicado ¡HOLA! en exclusiva esta semana, Alejandro Sanz tiene de nuevo el corazón ocupado. Su nueva ilusión es la actriz valenciana de 36 años Candela Márquez. Si bien es cierto que la intérprete no es un rostro muy conocido en la industria del entretenimiento en España goza de una gran popularidad en latinoamérica, especialmente en México. Entre los títulos más populares de su filmografía se encuentran Muchacha italiana viene a casarse, Betty en NY, Like, la leyenda y Fuego Ardiente. Además de dejarse cariñosos mensajes en el mundo virtual, la pareja fue vista junta en el estadio Chase Stadium Lauderdale, donde disfrutaron de un partido del Inter de Miami , y en la fiesta por el 50 cumpleaños de Paco León.

