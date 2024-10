Alejandro Sanz: descubrimos a Candela Márquez, su nuevo amor

Días después de recoger en Miami el Premio Billboard que reconoce su trayectoria artística, Alejandro Sanz acudió el sábado 19 al Chase Stadium, de Fort Lauderdale —ciudad a pocos kilómetros de Miami—, para disfrutar del partido del Inter de Miami —el equipo actual de Leo Messi— contra el New England Revolution. La presencia del cantante no pasó desapercibida. Primero, porque estuvo a pie de campo charlando con David Beckham, presidente del Inter de Miami, pero, principalmente, porque se dejó ver muy bien acompañado. Pocas horas después, salió a la luz la identidad de aquella misteriosa rubia: se trata de una actriz valenciana, llamada Candela Márquez, de 36 años —casi veinte menos que él—. En nuestro país no es especialmente conocida, pero lo cierto es que cuenta con una gran popularidad entre el público latinoamericano y, especialmente, en México. La intérprete saltó a la fama en 2014, cuando se instaló en México para incorporarse al casting de la telenovela Muchacha italiana viene a casarse. A partir de entonces, comenzó a adentrarse en la industria latinoamericana, al participar en otras ficciones de éxito: Betty en NY —spin-off de la adaptación colombiana de Yo soy Betty, la fea—, Like, la leyenda y Fuego ardiente. De hecho, tal fue la fama que alcanzó Candela, que terminó participando en concursos de la pequeña pantalla americana, como Mira quién baila —en Televisa— y Vence a las estrellas.

© GETTY IMAGES Debajo, Alejandro recogiendo su primer Billboard © @pacoleon La pareja en el cumpleaños de Paco León

Sin embargo, Alejandro y Candela ya venían dejando algunas pistas de su romance, con juguetones mensajes en las redes. Por ejemplo, el pasado 18, un día antes de acudir al partido, la actriz compartió una sugerente foto en biquini —publicada en grande, en página impar—, acompañada por la pregunta: '¿Y qué hago?'. Entre las respuestas, estaba la del intérprete de Mi persona favorita, que le escribía 'Yo tengo ideas' con un emoji en forma de corazón. A este comentario, ella le comentó 'En 12 horas me lo dices', con otro corazón. No es su único intercambio de mensajes, ya que esa misma semana se dejaron más corazoncitos en la cuenta de Instagram de Candela.

No eran las primeras señales de que existía algo más entre ellos. El pasado 5 de octubre, Alejandro fue invitado al divertido cumpleaños de Paco León y, en varias imágenes compartidas en las redes, se le veía junto a Candela. Eso sí, en aquella ocasión, la acompañante del cantante pasó completamente desapercibida.

© @candelamarquezh La imagen de Candela que ha comentado Alejandro con flirteos y corazones. Debajo, el cantante presenta la actriz valenciana a David Beckham, en el partido al que fueron, en Fort Lauderdale, la noche del sábado 19 © @diariooleusa @fsr.sports © @diariooleusa @fsr.sports

Una sorpresa para ambos

Según cuenta a ¡HOLA! su entorno, lo de Alejandro y Candela comenzó como una amistad especial, pero sin pretensiones. De hecho, nos cuentan que el intérprete de ¿Y si fuera ella? no buscaba especialmente una pareja formal, ya que se encontraba inmerso en la creación de un álbum que lanzará en los próximos meses. Sin embargo, la relación parece haberse asentado en las últimas semanas. Tal y como nos deslizan, la relación va teniendo recorrido. La prueba es que, como apuntan, el cantante ha ido introduciendo a Candela en su círculo de amistades de manera muy natural, como ocurrió en la fiesta flamenca que Sanz organizó hace unos días en su casa, y la actriz ya conoce a parte de su familia. Es más, la semana pasada, Alejandro asistió a los Premios Billboard acompañado por su nueva ilusión y su hijo Alexander. Además, el hecho de que ambos hayan acudido a ver un partido, en Fort Lauderdale, a pie de campo, junto a David Beckham, donde saben que van a ser centro de todas las miradas, ya dice bastante.

© CORDON PRESS Alejandro Sanz en una rueda de prensa, celebrada el miércoles 16, en Miami © @candelamarquezh Sobre estas líneas y debajo, dos imágenes de Candela en la playa © @candelamarquezh La actriz valenciana tras participar en el programa que conduce el coreógrafo y presentador Poty Castillo © @candelamarquezh © @candelamarquezh Candela y Silvia Marsó, en una foto tomada a principios de octubre, durante el rodaje de la serie 'La encrucijada'

Es la primera vez que Alejandro recupera la ilusión, después del romance que vivió con Mónica Cruz a finales del año pasado, tal y como desveló ¡HOLA! Entonces, el cantante se recuperaba de su ruptura con la arquitecta cubana Rachel Valdés, con la que mantuvo una relación entre 2019 y mediados de 2023. Anteriormente, compartió vida sentimental con la modelo mexicana Jaydy Michel, la fotógrafa portorriqueña Valeria Rivera y la psicóloga Raquel Perera, las madres de sus cuatro hijos.

Por su parte, Candela también ha vivido algunas relaciones muy conocidas en Latinoamérica: con Salvador Zerboni, actor de telenovelas mexicano, en 2015; el también intérprete de series Adrián Uribe, entre 2016 y 2018 y Luis 'Potro' Caballero, que se hizo famoso en Acapulco Shore, entre 2022 y 2023. Además, la joven fue relacionada con los actores Nicolás Castillo, José Manuel Figueroa y Cristian de la Fuente, en 2020, 2021 y 2023, respectivamente.