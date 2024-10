¡El papá más orgulloso! Alejandro Sanz llena de halagos a su hijo Alexander

Para Alejandro Sanz no hay tesoro más valioso que sus hijos y no hay nada que valore más que pasar tiempo con ellos. El cantante español participó en un panel de la Semana de la Música Latina de Billboard, en Miami, donde habló del profundo orgullo que siente por Alexander, el mayor de sus hijos varones. El joven de 21 años, quien ha seguido los pasos de su famoso padre en la música, estuvo junto a él en el evento.

Alejandro, quien el próximo 20 de octubre serpa reconocido con el Premio Billboard Trayectoria Artística, charlaba con Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latin/Español cuando su hijo hizo acto de presencia en el panel. El cantante no pudo más que deshacerse en halagos hacia su hijo, con quien ha compartido el escenario en varias ocasiones y que está construyendo su propia carrera en la música.

“Es un buen músico, lo digo en serio. Él empezó estudiando trombón y jazz clásico”, contó el intérprete de Amiga Mía al presentar a Alexander. “Y me acuerdo cuando íbamos en avión para el doctorado en Berklee, y él me leía todas las partituras de los clásicos”, contó Sanz refiriéndose al momento en 2013 el que fue distinguido con un doctorado honoris causa en la prestigiosa Universidad de Berklee, revelando que desde que la música ha acompañado a su hijo desde pequeño. “Y después empezó a tocar guitarra, piano, y empezó a componer sus propias (canciones)”, expresó orgulloso.

Alejandro cedió la palabra a su hijo, quien continuó hablando de su experiencia en la música. “Fui a un colegio en Miami para la música, era un colegio de arte, y empecé a estudiar jazz ahí y luego empecé a estudiar otra música más con mi rollo, un poco que me gustaba un poco más”, contó mientras su papá lo miraba emocionado.

El joven músico, cuyo nombre artístico es Quint, compartió a su vez que acaba de grabar un video de una de sus canciones y que la noche de este 16 de octubre estrenará otro tema: Something More Like You. Cuando anunció este lanzamiento, los presentes reaccionaron emocionados, incluido su papá, quien le sonrió y le dio una palmadita.

Animado por la anfitriona, Alexander reveló cinco datos poco conocidos de su padre. “Mi papá ama el océano, es su cosa favorita en el mundo. Es una de las personas más amables del planeta. Le gustan los maricos, es su comida favorita”, contó el joven cantante. “Antes y después de sus espectáculos, se toma una especie de momento de soledad para, como, descargar la adrenalina… Va al vestuario y se relaja solo por un minuto”, reveló.

La gran admiración de Alexander a su padre

Alexander, quien es fruto de la breve relación que tuvo Sanz con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera, A principios de este año, Alexander habló a inicios del año pasado de lo mucho que admira a su padre y de lo especial que ha sido para compartir el escenario con él. “Hasta el día de hoy no se siente real. Se siente como un sueño lúcido como cuando caminas por el escenario y hay miles de personas mirándote y gritando nombres. Se siente como un sueño febril, no parece real. Siempre estuve en los conciertos de mi padre en el backstage, pero estar en el escenario sintiendo el ambiente, donde él hace magia, es surrealista”, contó en entrevista con la revista Siempre Sanz a propósito del lanzamiento de su propio tema Waste.

“Él no solo es un increíble y legendario artista que será conocido durante generaciones después de la suya. Para mí él es mucho más de todas esas cosas que la gente piensa de él. Es mi mejor amigo, es mi padre, es mi profesor, es mi mentor. Diría que me inspira y me motiva más que nadie. Creo que tengo el deseo de probarme a mí mismo ante él y demostrarle el anhelo que le tengo más que a nadie en el mundo”, dijo entonces.