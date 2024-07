Alejandro Sanz inicia los festejos de cumpleaños de sus hijas con una visita a Disney París

Alejandro Sanz es un padre amoroso y dedicado con sus cuatro hijos, tal como lo ha demostrado en más de una ocasión. El presente mes es muy especial para el cantante, pues tres de sus retoños cumplen años en julio. Luego del festejo de Dylan, el menor de sus hijos varones, se acerca el cumpleaños de las princesas del intérprete español, por lo que ha querido consentirlas con un viaje a un lugar increíble: Disney París.

© Instagram @alejandrosanz Para Alejandro Sanz, sus hijos son su adoración.

Este 22 de julio Alejandro compartió en sus historias de Instagram un par de imágenes de su visita al famoso complejo turístico. Primero publicó una hermosa postal tomada desde las alturas, en las que se alcanzaba a ver un globo aerostático volando sobre el parque, con el cielo azul como escenario de fondo.

Fue la siguiente imagen en la que reveló la inmejorable compañía en esta aventura: sus hijas. Alejandro, Alma y Manuela lucían muy felices mientras se encontraban en una atracción. No hizo falta agregar palabras, pues la imagen hablaba por sí misma y deja ver el buen momento que estaban pasando.

© Instagram @alejandrosanz Alejandro Sanz compartió este vistazo de su visita a Disney París.

Manuela, por su parte, retomó la publicación de su papá en sus propias historias, pero no reveló más vistazos del viaje. Es difícil saber si el intérprete de Corazón Partío viajó a la capital francesa con sus cuatro hijos, o si solo se llevó a las chicas.

© Instagram @alejandrosanz Alejandro Sanz con sus hijas Manuela y Alma.

Es probable que Alejandro haya querido emprender esta travesía como el arranque de los festejos cumpleañeros de sus hijas. Alma cumplirá 10 años el próximo 24 de julio, mientras que su hermana Manuela llegará a los 23 años el 28 de julio. La mayor de las hermanas es fruto del matrimonio que Alejandro tuvo con la modelo mexicana Jaydy Michel, mientras que la menor es hija también de la escritora Raquel Perera.

Video relacionado

El español es padre también de Alexander, de 21 años, a quien tuvo con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera. Y también de Dylan, el primero de sus hijos con Raquel, y quien cumplió 13 años el pasado 12 de julio.

Para Alejandro, sus cuatro hijos son su adoración y su mayor fuente de inspiración, y no pierde la oportunidad de pasar tiempo de calidad con ellos. “De niño me encantaban los tres mosqueteros. Pero sólo ahora, soy consciente de que cada día, con ellos, pongo en práctica: ‘Todos para uno, y uno para todos’. No somos tres, somos cinco, y el equilibrio es aún más perfecto”, escribía hace unos meses al publicar una postal junto a sus cuatro retoños.