Alejandro Sanz celebra los 13 años de su hijo Dylan, quien es su vivo retrato

Si como artista Alejandro Sanz es dedicado, como padre lo es mucho más. El cantante y compositor español tiene cuatro hijos que son su mayor adoración y siempre encuentra el momento de pasar tiempo de calidad con ellos. Dylan, el menor de los varones y el primero de sus hijos con Raquel Perera, acaba de cumplir 13 años, y por supuesto que ha recibido las más lindas felicitaciones de parte de sus padres.

© Instagram @alejandrosanz Dylan, el menor de los hijos varones de Alejandro Sanz, ha cumplido 13 años.

Este 12 de julio, el intérprete de Amiga Mía usó sus historias de Instagram para compartir un sentido mensaje dedicado a su hijo. “Hay sueños cumplidos que duran vidas y tienen nombre propio. Hoy el mío cumple 13”, escribió Alejandro al compartir una foto de su hijo cuando era más pequeño. “Cada día que pasa es más y más increíble mi Dylan”, agregó en su mensaje, colocando además un emoji de corazón.

© Instagram @alejandrosanz Alejandro le dedicó un lindo mensaje a su hijo Dylan.

Raquel hizo lo propio, y en su propia cuenta publicó un video con una recopilación de dulces momentos junto a su hijo mayor, quien es el vivo retrato de su famoso padre. “Reconozco que me cuesta sentir la velocidad de tu vida sobre la mía. Recuerdo con escrupulosa exactitud ese momento donde el conducto del amor concentrado te vio nacer. Eres todo lo que me impulsa alegría y todo lo que me agita duda. Eres todo lo que merece la pena y todo lo que me la quita. Que afortunada soy de tenerte”, escribió la psicóloga y autora.

“Sigue marcando la órbita que más luz dé al mundo. Estamos ante los cuartos de una etapa donde nos vamos a echar de menos y de más. Puro rock n roll”, continuó en su mensaje, refiriéndose aparentemente al inicio de la adolescencia de Dylan. “Prometo llevarlo bien. Te amo Didi. Felices 13”, concluyó.

Entre las reacciones y mensajes que recibió la publicación de Raquel, destacó especialmente la de Jaydy Michel, la primera esposa de Alejandro Sanz y madre de Manuela, la hermana mayor del cumpleañero. “¡¡¡Felicidades a tu bello príncipe!!!”, comentó la modelo mexicana, dejando ver la estupenda relación que mantiene con la escritora.

Alejandro y sus amados ‘mosqueteros’

El cantante de éxitos como Corazón Partío atesora cada momento con sus hijos, especialmente cuando puede tenerlos a todos juntos con él. El pasado mes de abril fue una de esas entrañables ocasiones y no pudo evitar compartir su dicha con sus seguidores.

“De niño me encantaban los tres mosqueteros. Pero sólo ahora, soy consciente de que cada día, con ellos, pongo en práctica: ‘Todos para uno, y uno para todos’. No somos tres, somos cinco, y el equilibrio es aún más perfecto”, escribió Alejandro al compartir varias imágenes junto a sus retoños.

© Instagram @alejandrosanz Alejandro es el padre más amoroso con sus cuatro hijos.

Manuela es la hija mayor del cantante, fruto de su extinto matrimonio con Jaydy. Está por cumplir 23 años y es una apasionada del diseño de modas. Alexander es el segundo hijo del intérprete y el mayor de sus descendientes varones; es hijo de la relación que Sanz tuvo con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera y es quien heredó su amor por la música.

Los menores son Dylan y Alma, a quienes el cantante tuvo en su matrimonio con Raquel. Mientras que el niño acaba de cumplir 13 años, su hermanita llegará a los 10 años el próximo 24 de julio.