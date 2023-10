¡De tal palo, tal astilla! Alejandro Sanz comparte el escenario con su hijo Alexander

Meses atrás, Alejandro Sanz atravesó por momentos difíciles a nivel emocional, tal como él mismo lo reconoció. Sin embargo, poco a poco ha ido superando este bache, y ello ha sido gracias en buena parte al cariño de sus fans y por supuesto al de su familia, el cual ha sido el mejor bálsamo para él. El cantante español está en medio de una gira, y en más de una presentación ha estado acompañado por sus hijos, quienes son su mayor inspiración. El intérprete se acaba de presentar en Texas y no solo estuvo acompañado de uno de sus hijos, sino que ha compartido con él el escenario.

Alejandro se presentó la noche del 12 de octubre en El Paso County Coliseum, en El Paso, donde tuvo el más cálido recibimiento del público. En un momento del concierto, el dueto pop Ha*Ash subió con él en el escenario para para acompañarlo a entonar uno de sus muchos éxitos musicales.

Pero esa no fue la única sorpresa de la noche, pues más tarde se hizo presente junto al cantante español su hijo Alexander. El joven de 20 años, fruto del romance que tuvo Sanz con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera, se plantó en el escenario con guitarra eléctrica en mano, ante la mirada llena de orgullo de su famoso padre. Y es que según ha dejado ver el joven, quien en redes sociales se presenta como Kydarii, heredó de su padre el amor por la música, y al parecer también el talento y carisma.

Alejandro retomó en sus historias de Instagram un video de una seguidora (@karlitamu) en el que se le ve a él y a su hijo juntos frente al público, y en un momento Alexander echó unos pasos alejándose de su padre, pero con contaba con que él lo detendría para tenerlo más tiempo a su lado, lo que provocó las risas entre los espectadores.

El intérprete de Amiga Mía ha expresado su cariño y orgullo a su hijo en el pasado. “No creo que sea una coincidencia que hoy sea el cumpleaños de mi padre, Jesuli y de mi hijo, Alexander; ambos artistas de vida y de música. Ojalá hubierais coincidido en el tiempo, así podríais entender la suerte de poder disfrutaros, quereros y admiraros”, escribía el cantante hace un par de años al celebrar el cumpleaños del mayor de sus hijos varones, quien el próximo 16 de noviembre cumplirá 21 años.

Alejandro está muy orgulloso de su hijo.

Además de Alexander, Sanz es padre de Manuela, de 22 años, fruto de su extinto matrimonio con Jaydy Michel, así como de Dylan (12) y Alma (9), a quienes tuvo con Raquel Perera, todos son su adoración. “Sois la música que da vida a todo mi ser. Los culpables de que haya conocido el amor en su versión más auténtica, pura y absoluta; el que nunca se debilita, nunca se cansa y crece incondicionalmente día a día. Me habéis enseñado más de lo que podría llegar a entender, mis pequeños maestros capaces de asombrarme con ese talento que sólo emana del alma. Manuela, Alex, Dylan, Alma… Gracias por ser la versión más perfecta de mí mismo” escribía el cantante hace unos meses.

Alejandro Sanz y sus cuatro hijos.

La gran admiración de Alexander a su padre

A principios de este año, Alexander habló de lo mucho que admira a su papá y de lo especial que ha sido para compartir el escenario con él. “Hasta el día de hoy no se siente real. Se siente como un sueño lúcido como cuando caminas por el escenario y hay miles de personas mirándote y gritando nombres. Se siente como un sueño febril, no parece real. Siempre estuve en los conciertos de mi padre en el backstage, pero estar en el escenario sintiendo el ambiente, donde él hace magia, es surrealista”, dijo en entrevista con la revista Siempre Sanz a propósito del lanzamiento de su propio tema Waste.

“Él no solo es un increíble y legendario artista que será conocido durante generaciones después de la suya. Para mí él es mucho más de todas esas cosas que la gente piensa de él. Es mi mejor amigo, es mi padre, es mi profesor, es mi mentor. Diría que me inspira y me motiva más que nadie. Creo que tengo el deseo de probarme a mí mismo ante él y demostrarle el anhelo que le tengo más que a nadie en el mundo”, dijo entonces.

