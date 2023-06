Alejandro Sanz sube al escenario a su hija Alma y se conmueve al escuchar sus palabras

Las últimas semanas no han sido las más fáciles para Alejandro Sanz, pues él mismo ha admitido estar atravesando por un proceso complejo en lo que respecta a su estado emocional. El cantante se ha refugiado tanto en el amor y cariño de los suyos, como en el de sus miles y miles de fans, así como en su gran pasión por la música. Este 29 de junio, el intérprete español estuvo acompañado tanto por su amado público como por uno de sus grandes amores, su hija Alma, pronunció unas palabras que lo conmovieron al máximo.

Alejandro ha atravesado por un proceso completo a nivel emocional

“Siempre fui introvertido, tenía miedo, estaba ido. No tuve muchos amigos... Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase, en la pizarra cualquiera me hacía chiquito al burlarse, en la escuela me hice el malo creyendo que así no me darían más palos, me los llevé en la calle”, expresó Alejandro al presentarse en el Wizink Center, en la capital española, como parte de su gira.

Tras esta sincera confesión, el cantante se entregó al público interpretando algunos de sus éxitos como Deja que te bese, El alma al aire, Mi marciana y Todo lo que fui es todo lo que soy. Los miles de fans en el recinto le dieron un cálido recibimiento, coreando sus canciones y gritando su nombre emocionados. Tuvo como invitados a la cantante argentina Nathy Peluso y al español Dani Martin.

El momento más especial de la noche

Avanzada la velada, el cantante sorpRendió a su público con una visita especial sobre el escenario: su hija Alma. La pequeña recibió todo el cariño del público, que incluso le cantó Cumpleaños Feliz con motivo de su próximo festejo, pues el 24 de julio cumplirá 9 años.

Sanz le dedicó a su hija su tema Mi Persona Favorita, y sentado junto a ella, no dejó de mirarla y tocar su rostro con ternura. Pese a su corta edad, la niña ya muestra un gran parecido físico a su famoso papá, además de que tiene un carisma y encanto natural.

“Felicidades vida mía, te amo con todo mi corazón, que seas muy feliz de la vida. Mira toda la gente que te ha cantado el Cumpleaños Feliz”, expresó Alejandro, mientras su pequeña miraba sonriente al público. “¿Quieres decir algo?”, le preguntó a la niña. “Gracias por querer a mi padre y apoyarlo”, expresó Alma dirigiéndose al público. Estas palabras resonaron profundo en el cantante, quien reaccionó emocionado dándole un fuerte abrazo a su hija, quien es fruto de su pasado matrimonio con Raquel Perera, y la menor de sus 4 hijos.

De hecho, la autora y exesposa del cantante, también estuvo presente en el concierto y llevó también a Dylan, el mayor de sus hijos con Alejandro. En su cuenta de Instagram compartió algunas fotos de la velada, incluida aquella bella postal de Alma sentada junto a su papá en el escenario. Al parecer, el show de Sanz se convirtió en el mejor lugar para celebrar por adelantado el cumpleaños de la pequeña.

Raquel llevó a sus hijos al concierto de su padre

