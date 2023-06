Alejandro Sanz vuelve a preocupar a sus fans con un mensaje sobre su estado emocional

El estado emocional de Alejandro Sanz mantiene atentos a sus fans, quienes están muy al pendiente de cada publicación y mensaje del cantante, en los que informa cómo va lidiando con la batalla personal en la que se encuentra desde hace tiempo. A través de una nueva publicación en Twitter y de lo más sincero, el español contó a sus seguidores que continúa en su proceso, y aunque asegura que va mejorando, causó una leve preocupación entre sus seguidores al revelar que “el ruido” no lo deja sufrir tranquilo.

FOTO

“Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco”, escribió el intérprete de Amiga Mía sin ahondar en detalles de su recuperación. Y agregó: “Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo. Pero les diré algo para que me entiendan: ¿Se acuerdan de la canción Se Vende? Bueno, pues no vendo”, continuó.

Con el reciente mensaje de Sanz, aquel tema resuena entre la gente por el coro: “Un alma nueva sin usar, se vende / Yo rindo mis ejércitos de plomo / Yo quemo mis navíos en tu vientre, te entrego mi timón”.

Sin embargo, entre tanto tumulto, Alejandro encuentra una luz que lo motiva a seguir adelante: su carrera y su público. Una vez más, cerró su mensaje con la ilusión de volver a estar en el escenario frente a la gente que no sólo corea sus canciones, sino que en las últimas semanas le ha demostrado gran apoyo y mucho cariño en estos momentos en los que más lo necesita.

“Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Ustedes son mi munición”, concluyó el mensaje con el que confirma que seguirá en su tour mundial Sanz en Vivo.

La complicada situación de Alejandro Sanz

Un mes atrás, el cantante abrió su corazón para revelar que no la ha pasado nada bien, y confesó en un mensaje en las redes sociales que atraviesa por una delicada situación emocional que, a veces, lo hace querer frenar todo. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, escribió a finales de mayo. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, agregó.

Días después, salieron a la luz diversas versiones que podrían haber causado la decaída de ánimo del cantante, entre ellas una posible bancarrota o la separación entre él y la artista visual, Rachel Valdés. Sin embargo, él mismo aclaró que nada de esto tiene que ver con su separación. “Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan”, escribió Sanz en sus historias de Instagram. “Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella“, agregó.

Aunque no es nada sencillo, Alejandro no pasa por esto solo, ya que cuenta con el cariño de su ex así como el de quien fuera su esposa, Jaydy Michel, quien le ha tendido la mano en estos momentos. Además, está su hija en común, Manuela, quien lo describe como un hombre “fuerte y valiente”.

Alejandro no sólo agradece los comentarios llenos de cariño, sino que se motiva a seguir por el amor a su público. A finales de mayo, no sólo confirmaba que la gira seguía, sino que también estaba buscando ayuda profesional para estar mejor. Un deseo que extendemos.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.