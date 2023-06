Jaydy Michel revela que ha hablado con Alejandro Sanz y asegura: ‘Es un caballero’

Hace unos días, Raquel Perera se refería con cariño de su exesposo Alejandro Sanz al ser cuestionada sobre la difícil situación que atraviesa el cantante, y ahora ha sido otra de sus exparejas quien ha hecho lo mismo y ha mostrado su apoyo al español. Se trata de Jaydy Michel, su primera esposa y madre de su primogénita Manuela. La modelo mexicana reveló que ha tenido comunicación con el intérprete y aplaudió la forma en la que él salió a defender a Rachel Valdés, de quien se al parecer ya se ha separado.

Jaydy se refirió con respeto y cariño de su expareja

“El motivo de su malestar no lo sé, sí he estado en contacto con él, son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravilloso que haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos. Yo creo que es muy valiente por su parte”, comentó la modelo mexicana al ser abordada por medios como Europa Press a su paso por una entrega de premios de la edición española de revista ELLE.

Jaydy, quien se separó de Alejandro en 2005 tras casi una década, se refirió así a la reciente publicación del cantante español en redes sociales en la que confesó sentirse triste y cansado. Y aunque se especuló que este bache emocional fue resultado de su ruptura con la artista cubana, él ha asegurado que no fue así. Lo que sí es un hecho es que hay una mujer que está siendo un gran apoyo e inspiración para Alejandro, su hija Manuela.

Manuela es la hija mayor del cantante

“Mi hija le ponía el otro día: ‘Fuerte y valiente’, y yo creo que es así”, contó Michel, sin detallas si se trató de un comentario en redes sociales o un mensaje privado. “Todos pasamos por malos momentos, y el que alguien se abra y lo diga yo creo que es de agradecer y sobre todo, de respeto”, comentó.

“Personas de cualquier edad que pasan por momentos de dificultad emocional, todos, yo lo he pasado, todos lo hemos pasado, pero no le damos voz... No todo el mundo va contando cómo se siente, y cuando alguien lo dice es como para, no sé si aplaudir, pero para agradecer y tomar en consideración”, reflexionó Jaydy.

¿Qué dijo sobre los reportes de ruptura de Alejandro?

La misma modelo se refirió a los rumores que surgieron en cuanto el cantante abrió su corazón para revelar su estado de ánimo. “Porque ya empiezan las especulaciones y las cosas, y creo que lo que él pide es justamente lo contrario”. Cuestionada directamente sobre el tema de la ruptura con Rachel, Jaydy fue cautelosa y prefirió no hacer un comentario que la comprometiera.

Alejandro no dudó en defender a Rachel, de quien se ha reportado su separación

Lo que sí es que aplaudió la forma en la que Alejandro salió a defenderla de los comentarios que la responsabilizaban de su estado de ánimo y la culpaban por dejarlo en un momento de vulnerabilidad emocional. “Es un caballero y creo que está siendo como él es, bravo por él”, comentó.

El pasado 3 de junio, nuestra revista hermana ¡HOLA! España reportó la ruptura de Alejandro y Rachel luego de más de tres años de relación. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos lo ha confirmado. “Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella”, es lo único que ha dicho el cantante al respecto.